Finalmente con la mamma: Albert II e i figli in Sudafrica da Charlène (Foto)

Albert II, la principessa Charlène e i piccoli Jacques e Gabriella in Sudafrica (foto pubblicate su Instagram)

Sono andati a trovare la mamma in convalescenza, ma non si tratta di una famiglia qualunque, bensì di quella del Principe di Monaco che, dopo tre mesi di lontananza, ha fatto visita alla principessa Charlène in Sudafrica, dove si sta riprendendo da un intervento chirurgico subito il 13 agosto scorso.

Dovrebbe essersi trattato di un’operazione chirurgica definitiva, effettuata da otorinolaringoiatri, della durata di quattro ore in anestesia totale per consentire alla principessa di poter nuovamente salire su un aereo e fare ritorno nel Principato da dove manca ormai da molti mesi.

Le foto riprese da Montecarlonews sono state pubblicate su Instagram dalla stessa Principessa Charlène e la ritraggono assieme con il marito, il principe Albert II e i figli Jacques e Gabriella.

Quest’ultima, è la stessa mamma a raccontarlo sulle reti sociali, ha cercato di imitarla nella pettinatura: da sola, si è data da fare con le fobici, con risultati non proprio soddisfacenti.

Eloquente il commento della principessa Charlène: “Désolée ma Bella, j’ai fait de mon mieux pour essayer d’arranger” (Mi spiace, mia Bella, ho fatto del mio meglio per cercare di porre rimedio…”.

La famiglia principesca dovrebbe fermarsi in Sudafrica ancora alcuni giorni prima di fare rientro a Monaco: il 7 settembre, infatti, nel Principato, riapriranno le scuole e i due bambini dovranno tornare fra i banchi di scuola.