Per una settimana Nizza sarà la capitale mondiale della transizione ecologica

Dal 27 settembre al 3 ottobre la Métropole Nice Côte d'Azur ospiterà, in diverse sedi tra cui il nel Palais de la Méditerranée, il Transition Forum, lo hanno annunciato il primo ministro Jean Castex e il sindaco di Nizza Christian Estrosi.

Un evento internazionale dedicato alla cooperazione e a nuove alleanze al servizio della transizione ecologica poste alla base della ripresa economica europea.

Si troveranno in Costa Azzurra innovatori globali, imprenditori, industriali, ricercatori, manager pubblici e privati, figure della società civile per accelerare l'attuazione di ambiziosi progetti di transizione ecologica.

Lo scopo del Transition Forum 2021 è, infatti, quello di riunire una comunità internazionale multidisciplinare e catalizzare soluzioni concrete alle sfide del secolo creando una sintesi tra imperativi economici e transizione ecologica.

L'umanità sta entrando in un decennio decisivo di fronte alla sfida climatica. La lotta per la protezione del suolo e della biodiversità, nonché per la de carbonizzazione e per modifica dei modelli produttivi, del consumo e della viabilità costituiscono una precisa responsabilità di questa generazione. In questo contesto, è necessario attuare collettivamente trasformazioni rapide e senza precedenti.

Il vertice internazionale tratterà di tutto questi argomenti attraverso quattro distinte sessioni:

Movimento;

Alimentazione;

Abitazione;

Produzione e consumo.



Un'opportunità per i partecipanti di scoprire innovazioni rivoluzionarie, creare partnership commerciali, scambiare e co-creare collettivamente.

Si terrà durante il “Nice Transition Days”, un festival internazionale delle innovazioni ecologiche , un vero e proprio laboratorio a cielo aperto che consentirà al grande pubblico di scoprire e sperimentare le ultime innovazioni nella transizione ecologica.