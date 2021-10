TaoTrade opinione: perché è il miglior broker online

TaoTrade è un broker CFD fondato e con sede in Grecia. Il broker opera a livello internazionale con presenza in oltre 120 paesi; in Europa, in Asia, in Australia e in Africa.

In questa recensione cercheremo di descrivere al meglio le potenzialità di questo broker, mostrando come non sia assolutamente un sito truffa, ma al contrario, rappresenti una delle migliori realtà sul mercato.

Affronteremo temi come l’usabilità del sito, la piattaforma di trading, la varietà degli strumenti finanziari, e tanto altro ancora. Se non conosci ancora questo broker non perdere tempo e comincia a leggere con attenzione dal prossimo paragrafo.

Taotrade: un sito facile da usare

Una delle più importanti caratteristiche di TaoTrade è la sua semplicità, che rende gli investimenti finanziari assolutamente alla portata di tutti, anche i meno edotti in materia.

Il primo passaggio che dovrai effettuare sarà la registrazione. Dovrai verificare la tua identità, un passaggio importante poiché protegge gli utenti dai truffatori. Tutti gli intermediari che rispettano la regolamentazione nei mercati finanziaridevono osservare queste linee guida di verifica.

Il secondo passaggio è il deposito. Servirà una cifra minima per iniziare a operare e potrai utilizzare tutti i principali metodi di pagamento: carta di credito, bonifico o anche pagamenti elettronici come Skrill. Al deposito non vi verrà richiesta alcuna commissione.

Una volta effettuato questi due passaggi sarete già pronti per operare, accedendo alla piattaforma di trading, le cui caratteristiche saranno affrontate nei prossimi paragrafi.

L’opinione degli utenti e le recensioni su TaoTrade

Una delle prime cose quando decidete di registrarvi con un nuovo broker è quello di leggere le recensioni degli utenti che già utilizzano la piattaforma.

Nel caso di TaoTrade abbiamo fatto il lavoro per voi. Riportiamo qui di seguito alcune opinioni che riteniamo significative.

“Un broker preciso e assolutamente affidabile. Lo uso per operare su diversi asset e non ho mai avuto alcun problema. I soldi arrivano in poco tempo quando si preleva e si può effettuare dei depositi istantanei. Non ci sono bonus, ma questo è in linea con le regolamentazioni europee.”

“Ottima piattaforma, non mi ha deluso (la uso ormai da 6 mesi)! Piattaforma scattante, non ci sono blocchi di ogni sorta e il supporto clienti risponde sempre in meno di 24 ore e nella mia lingua.”

“Opero su Taotrade da veramente molti anni e posso dire di non aver mai avuto alcun problema. Tra i vantaggi principali sottolineo le commissioni a zero.”

Investire online tramite TaoTrade

TaoTrade offre oltre 350 prodotti in spot forex e CFD. Spot forex coinvolge 43 coppie di valute, tra cui tutte le major, la maggior parte delle minori e alcune esotiche.

Le offerte di CFD di TaoTrade includono azioni, materie prime, indici di mercato e criptovalute. Alcuni dei titoli globali che puoi negoziare includono Facebook, Netflix, Google e Amazon. Puoi anche negoziare indici di mercato popolari come l'S&P 500 e materie prime come il petrolio greggio americano, l'oro e l'argento.

I CFD su criptovalute sono i più popolari con oltre 30 coppie negoziabili con BTC contro altre criptovalute e valute legali. La coppia di CFD di criptovalute più popolare include BTCUSD, BTCEUR, BTCGBP, BTCETH e BTCETH.

La leva massima che puoi negoziare con TaoTrade tramite Bitcoin Up è 1:200.

Tecnologia di trading innovativa con un tocco personale

La piattaforma di trading messa a disposizione da TaoTrade non è la famosa MetaTrader, ma un’alternativa proprietaria chiamata Web PROfit. Questo software non fa di certo rimpiangere il noto competitor. È personalizzabile in molti modi e mette a disposizione tutti gli indicatori di analisi tecnica più importanti.

È utilizzabile anche da smartphone, grazie alla versione Mobile, e permette agli utenti di godere di un design chiaro, effettuare velocemente operazioni di ingresso e uscita dal mercato ed essere avvertiti da avvisi di trading e quotazioni in tempo reale.

Possiamo riassumere le caratteristiche di questa piattaforma in pochi e semplici punti:

· Design chiaro con un'interfaccia facile da usare

· Ordini di trading con un clic

· Avvisi di trading puntuali

· Preventivi in ​​tempo reale

· Potenti strumenti di trading

· Navigazione facile

· Una serie di grafici e analisi giornaliere

La varietà di strumenti di trading online offerti TaoTrade

Oltre agli strumenti di trading integrati nella piattaforma di trading di cui abbiamo appena parlato, i trader potranno beneficiare di alcuni strumenti di trading autonomi, come l’AutoChartist, Grafici e un calendario economico che mostra il programma degli eventi di mercato futuri insieme ai loro potenziali impatti sui mercati finanziari.

In particolare, l’Autochartist risulta essere uno strumento di straordinaria importanza per tutti coloro che basano la propria operatività sull’analisi tecnica. Questo strumento, infatti, mostra in tempo reale analisi dettagliate dei movimenti di mercato per ogni asset disponibile, facendo risparmiare al trader moltissimo tempo sui grafici.

Conclusioni

TaoTrade è un broker di trading online che fornisce ai trader un accesso senza ostacoli ai mercati finanziari globali: forex, azioni, materie prime, criptovalute, ETF, opzioni e indici tramite CFD.

Il broker è stato lanciato nel 2011 in Grecia e offre ai trader l'intuitiva piattaforma di trading PROfit, disponibile nelle versioni desktop, web e mobile.

Ci sono varie risorse di apprendimento, utili strumenti di trading e una squadra di assistenza clienti per assistere i trader. Le altre caratteristiche essenziali del broker sono più tipi di account, leva fino a 1:200, spread bassi, più metodi di pagamento e altro ancora.

Il deposito minimo richiesto per iniziare a fare trading è di 200 euro.

Queste sono le caratteristiche fondamentali che abbiamo individuato in questa recensione. Speriamo che vi possano tornare utili per la scelta del vostro prossimo broker online.

FAQ

Quali sono le recensioni degli utenti circa TaoTrade?

Le recensioni degli utenti riguardo questo broker sono assolutamente favorevoli. I clienti di questo broker sono mediamente molto soddisfatti del servizio offerto

Perché TaoTrade è il miglior broker online secondo le recensioni e l’opinione degli utenti?

Gli elementi che rendono TaoTrade il miglior broker online sono tanti: qualità della piattaforma, ottimo servizio clienti, semplicità di utilizzo, commissioni basse.

TaoTrade è una truffa o è il miglior broker online?

TaoTrade sicuramente non è una truffa. Ha tutte le carte in regola per essere considerato il miglior broker online disponibile attualmente sul mercato.