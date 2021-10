Comitati degli Italiani all’Estero: le liste presentate a Monaco e Nizza

Sono state pubblicate le liste elettorali per il rinnovo dei Comitati degli Italiani all'Estero di Monaco e Nizza: le elezioni si terranno il prossimo 3 dicembre 2021.

Le liste elettorali presentate sono quattro per quanto concerne la circoscrizione che fa capo all’Ambasciata d’Italia a Monaco e che comprende il territorio del Principato e due per quanto concerne la circoscrizione che ha quale riferimento il Consolato Generale d’Italia a Nizza e che ha quale territorio di competenza i Dipartimenti delle Alpes Maritimes, delle Alpes-de-Haute-Provence e delle Hautes-Alpes.

Queste le liste elettorali

Circoscrizione di Monaco

Lista Greggio – Capolista Ezio Greggio

Lista Crescere Insieme – Capolista Roberta Apicella

Lista Italiani Monaco capolista Raffaella Morabito Olivieri

Lista Movimento delle Libertà capolista Fabio Versace

I membri complessivi da eleggere sono 12



Circoscrizione di Nizza

Lista Insieme: Capolista Melania Battista

Lista Volontari per la Comunità Italiana: Capolista Laura Albanese

I membri complessivi da eleggere sono 12



C’è tempo fino al 3 novembre 2021 per iscriversi nelle liste elettorali. L'esercizio del diritto di voto alle prossime elezioni dei Comites é consentito solo a quanti abbiano fatto pervenire esplicita richiesta di iscrizione nell'elenco degli elettori al competente Ufficio consolare. Occorre procedere all'iscrizione per partecipare alle elezioni Com.It.Es entro e non oltre il termine del 3 novembre p.v. (ovvero 30 giorni dalla data delle votazioni).



Gli elettori potranno procedere come segue:





presentando direttamente on-line la richiesta di iscrizione nell'elenco elettori attraverso il Portale Fast-It, grazie ad una nuova funzionalità, selezionando la voce seguente dedicata alle elezioni: “Domanda di iscrizione nell’elenco elettorale per le elezioni dei Comites”.

inviandola agli uffici dell’Ambasciata o del Consolato di Nizza per posta, posta elettronica ordinaria o posta elettronica certificata, allegando copia non autenticata del proprio documento di identità, comprensiva della firma del titolare.