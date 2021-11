Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.



Ecco quelle che Montecarlonews propone, ricordando che l'attuale situazione epidemica potrebbe causare modifiche nei programmi o annullamenti. Le iniziative e le manifestazioni prevedono l'obbligo di indossare la mascherina e per buona parte é richiesto il pass sanitarire.

ANTIBES

4e Jammin'Juan

Fino al 6 Novembre

Les concerts sur la Grande scène:

Jeudi 4 novembre à 21h, Nefertiti

Ce concert est proposé en partenariat avec Jazz Migration

Showcases de 22h30 à 23h15, Da Ugo et Akagera, Jazz instrumental - influences africaines (parvis du palais)

Vendredi 5 novembre à 21h, Sébastien Farge quartet

Showcases de 22h30 à 23h15, Da Ugo et David Amar trio - jazz vocal (parvis du palais)

Samedi 6 novembre à 16h40, Concert Big Band avec Mansfarroll & Campana Project

Samedi 6 novembre à 21h, Guillaume Perret «A certain Trip»

Showcases de 22h30 à 23h15, Da Ugo et Stracho Temelkovski,Jazz oriental (parvis du palais)

Palais des Congrès

60 Chemin des Sables



"Marche sur la tête" - Théâtre du Tribunal

"Marche sur la tête" - Théâtre du Tribunal

Du 4 Novembre jusqu'au 6 Novembre

À Théâtre du Tribunal

"Marche sur la tête"

Dal 4 al 6 novembre ore 20,30, il sabato ore 18

Spectacle de et avec Arnaud Maillard - Mise en scène Clotilde Daniault

Théâtre Le Tribunal,

5 Place Amiral Barnaud.



Exposition "Xavier Gorce.

Les Indégivrables brisent la glace "

Fino al 13 novembre 2021

Musée Peynet

Place Nationale



Exposition temporaire " Entre les deux mon cœur balance"

Fino al 31 dicembre 2021

Musée de la Carte Postale

4 avenue Tournelli



CANNES

CONCERT COLORS

Pierre Bertrand Quintet

Giovedì 4 novembre 2021 ore 19,30

Théâtre Alexandre III

19 boulevard Alexandre III



SPECTACLE COTICOTA

Giovedì 4 novembre 2021

Horaire(s) :

10h, 14h30 et 16h30

Salle Le Raimu

Chemin de la Borde



SPECTACLE SUR MON CHEMIN

Compagnie Qui-Bout !

Venerdì 5 novembre 2021

Horaire(s) :

9h30, 10h30 et 15h

Théâtre de la Licorne

25 avenue Francis Tonner



CONCERT DVORAK PAR MICHEL DALBERTO

Concert symphonique

Venerdì 5 novembre 2021 ore 20,30

Palais des festivals et des congrès - Théâtre Claude Debussy

1 boulevard de la Croisette



SPECTACLE SIESTE MUSICALE

TRIP-HOP, STREET ART ET BASS MUSIC, ITINERAIRE D’UNE CITE CREATIVE : BRISTOL, UK

Sabato 6 novembre 2021 ore 15,30

Médiathèque Ranguin

19 avenue Victor Hugo

Espace Ranguin



CONCERT VOYAGE AU DELÀ DES MERS

Conte musical - Dans le cadre du festival "P'tits Cannes à You"

Sabato 6 novembre 2021 ore 17

MJC Picaud / Studio 13



VISIONS DE SAINTE-MARGUERITE

Fino al 14 novembre 2021

Musée du Masque de fer et du Fort Royal

Île Sainte-Marguerite



EXPOSITIONS BARTHÉLÉMY TOGUO - KINGDOM OF FAITH

Fino al 14 novembre 2021

Centre d'art La Malmaison

47 boulevard de la Croisette

La Malmaison



CONFÉRENCE LES ITALIENS DE CANNES, FIN XIXE - DÉBUT XXE SIÈCLE

Sabato 6 novembre 2021 ore 15

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



CONFÉRENCE ARTÉMIS ET LES NOUVELLES ROUTES VERS LA LUNE

Mercoledì 10 novembre 2021 ore 15

Maison des associations Broussailles

1 avenue des Broussailles



EXPOSITIONS Peinture GREGORY FORSTNER - LE SOLEIL BRÛLANT SOUS LES PAUPIÈRES FERMÉES

Fino al 5 dicembre 2021

Suquet des Artistes

7 rue Saint-Dizier



EXPOSITIONS HARALAMPI G. OROSCHAKOFF - VISAGES DES FRONTIÈRES

Fino al 29 maggio 2022

Mardi au dimanche : de 10h à 13h et de 14h à 17h

Musée des explorations du monde

Place de la Castre - Le Suquet



LEVENS

Les plus petits grands cirques du monde

Fino al 27 novembre 2021

Galerie du Portal, Levens

Galerie du Portal - 1 Place V. Masseglia



MENTON

Marché des Antiquaires - Brocanteurs

Venerdì 5 novembre 2021 e domenica 7 novembre 2021 dalle 9 alle 17

Mail du Bastion



Visite guidée: Le Jardin Fontana Rosa

Venerdì 5 novembre 2021 ore 10

Jardin Fontana Rosa

Fontana Rosa

6 Avenue Blasco Ibanez



Visite guidée : le jardin botanique Val Rahmeh

Lunedì 8 novembre 2021 ore 15

Jardin botanique exotique Val Rahmeh

Avenue Saint-Jacques



Visite guidée: Le Jardin de Maria Serena

Martedì 9 novembre 2021 ore 10

21 Prom. Reine Astrid



Exposition « Balade en Tramway en Pays Mentonnais »

Fino al 16 ottobre 2021

L'Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l'Europe)



Jeu de piste pour les jeunes visiteurs au Musée de Prehistoire Regionale

Fino al 7 novembre 2021

Musée de Préhistoire Régionale

Musée de Préhistoire Régionale

Rue Lorédan Larchey Menton



Exposition "Dans l’intimité des jardins"

Fino al 27 novembre 2021

|L'Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l'Europe)

Palais de l’Europe

8 avenue Boyer, Menton



Exposition : trésors d’épaves

Musée de Préhistoire régionale

Fino al 30 dicembre 2021

Ouvert de 10h à 12h et de 14h à 18h sauf mardi et jours fériés

Rue Lorédan Larchey



Exposition Maalesh, sur les traces de Jean Cocteau en Méditerranée

Fino al 31 gennaio 2022

Musée Jean Cocteau, le Bastion

Quai Napoléon III



Exposition Raymond Moretti, les années bonheur à la Galerie d'Art Contemporain du Palais de l'Europe

Fino al 15 gennaio 2022

Palais de l’Europe

8 avenue Boyer, Menton



MONACO

Aux Portes de l'Orient

Fino a sabato 6 novembre 2021, Maison de France

Exposition sur le thème "Aux Portes de l'Orient" avec les dessins de Virgine Broquet et les créations artisanales de la Maison Tarazi

Maison de France

42, rue Grimaldi



La Foire Attractions

Fino a venerdì 19 novembre 2021

Port de Monaco



Voile - Monaco Sportsboat Winter

Da giovedì 4 a domenica 7 novembre 2021

Baie de Monaco



Dom Juan, répétions en cours

Giovedì 4 novembre 2021 ore 20,30

Théâtre Princesse Grace

avenue d'Ostende



Spectacle musical

Venerdì 5 novembre 2021 ore 20

"La 13e Séance, spectacle...chansons de films des années 50 à 70, par la Compagnie Musicale YG

Théâtre des Variétés

1, boulevard Albert Ier



Maxime Gasteuil

Venerdì 5 novembre 2021 ore 20,30

Spectacle de Maxime Gasteuil. A partir de 10 ans

Espace Léo Ferré

25, avenue Albert II



Cross du Larvotto

Domenica 7 novembre 2021

Cross du Larvotto, organisé par l'A.S. Monaco Athlétisme

Plage du Larvotto



Ciné-Concert Famille

Domenica 7 novembre 2021 ore 15

Ciné-Concert Famille avec la projection du film muet "Sherlock, Jr." de Buster Keaton avec une improvisation au piano de Paul Lay, organisé par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo

Auditorium Rainier III

Boulevard Louis II



Vérités et Mensonges

Martedì 9 novembre 2021 ore 20

Tout l'Art du Cinéma - Film restauré - projection du film "Vérités et Mensonges" de Orson Welles (1973) organisée par l'Institut audiovisuel de Monaco en partenariat avec La Cinémathèque Française

Théâtre des Variétés

1, boulevard Albert Ier



Happy Hour Musical

Mercoledì 10 novembre 2021 ore 18,30

Happy Hour Musical : concert de musique de chambre par Malcy Gouget, flûte, Martin Lefèvre, hautbois, Véronique Audard, clarinette, Pascal Agogué, clarinette et clarinette basse, Frédéric Chasline, basson et Laurent Beth cor. Au programme : Farkas Ferenc, Ligeti György, Britten Benjamin et Janacek Leos

Auditorium Rainier III

Boulevard Louis II



Les Sérénissimes de l’Humour

Mercoledì 10 novembre 2021 ore 20h

Les Sérénissimes de l’Humour 2021 : Festival du Rire avec Patrick Bosso, en partenariat avec Rire et Chansons et en soutien à la Fondation Flavien

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



Exposition interactive "Immersion"

Fino al 30 dicembre 2021

Musée océanographique de Monaco

Avenue Saint-Martin



Monarchéo

Musée d’Anthropologie Préhistorique

Fino al 31 ducembre 2021

Exposition permanente : "Monarchéo, l’Archéologie monégasque révélée"

Musée d’Anthropologie Préhistorique

56 bis, boulevard du Jardin Exotique



Conquêtes Pacifiques, les Extensions en Mer à Monaco

Fino a domenica 2 gennaio 2022

Salle d'Exposition du Quai Antoine Ier

quai Antoine Ier



NIZZA

Trial Indoor International de Nice

Venerdì 5 novembre 2021 ore 20,30

18ème édition, organisé par le Moto-club de La Gaude. Par ailleurs, le Trial international indoor de Nice fait partie d'un challenge de 4 compétitions organisées dans différent pays, qui pour l’heure n’ont pas encore été déterminés.

trial-indoor-international-de-nice

Palais Nikaia

163 route du Mercantour



A l'ouest

Sabato 6 novembre 2021 ore 14

Théâtre Francis Gag

4 rue de la Croix - 06300 NICE



Tania Dutel

Sabato 6 novembre 2021 ore 20,30

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini - 06000 NICE



Debout Là-Dedans !

Sabato 6 novembre 2021 ore 14

Théâtre Francis Gag

4 rue de la Croix



Face à face: AKHNATEN

Lunedì 8 novembre 2021 ore 18

AKHNATEN

Léo Warynski, direction musicale

Lucinda Childs, mise en scène

Animateur André Peyrègne

l'Artistique, Centre d'arts et de Culture

27 bd Dubouchage - 06000 NICE



Alice au pays des merveilles

Dal 9 novembre 2021 al 10 novembre 2021 ore 19,30

Théâtre National de Nice SALLE PIERRE BRASSEUR

Promenade des Arts



La Télé de Moya – Oh la la, quelle histoire !

Fino al 13 novembre 2021

l'Artistique, Centre d'arts et de Culture

27 bd Dubouchage -



L’Image Satelitte, Festival photographie contemporaine Exposition Florent Meng SN/AZ.

Fino al21 novembre 2021

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier - 06300 NICE



Exposition interactive « Wild Immersion »

Fino al 28 novembre 2021

Parc Phoenix

405 Promenade des Anglais -



Cent portraits pour un siècle

Fino al 14 novembre 2021

Palais Lascaris

15 rue Droite



L’Image Satelitte, Festival photographie contemporaine Exposition Florent Meng SN/AZ.

Fino al 21 novembre 2021

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



Sortir de la réserve : Méta-créatutes du Mont Daour

Fino al 28 novembre 2021

Museum d'Histoire Naturelle

60 bd Risso



Conférences, Colloques et Concerts

Fino al 14 dicembre 2021

Centre Universitaire Méditerranéen

www.cum-nice.org

65 Promenade des Anglais - 06000 NICE



"Dans un monde flottant" Caribaï, artiste peintre

Fino al 15 dicembre 2021

Musée Départemental des Arts Asiatiques

405 Promenade des Anglais



Miles - Julie Béna

Fino al 30 dicembre 2021

Villa Arson - Ecole et Centre National d'Art Contemporain

20 av Stephen Liégeard



Médias et Sport

Fino al 2 gennaio 2022

Musée National du Sport

Bd des Jardiniers - Stade Allianz Riviera



Beatrice Celli

Fino al 2 gennaio 2022

Villa Arson - Ecole et Centre National d'Art Contemporain

20 av Stephen Liégeard - 06100 NICE



Exposition - El Meya

Fino al 2 gennaio 2022

Villa Arson - Ecole et Centre National d'Art Contemporain

20 av Stephen Liégeard - 06100 NICE



Marc Chagall, le passeur de lumière

Fino al 10 gennaio 2022

Musée National Marc Chagall

36 av Docteur Ménard (angle bd de Cimiez)



Fino al 10 gennaio 2022

Palais Lascaris

Exposition « Voyage Musical » au Palais Lascaris. Une donation de 21 instruments d’Orient.

voyage-musical

15 rue Droite



Exposition Legacy, Yann Arthus-Bertrand

Fino al 16 gennaio 2022

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



Matisse dans la collection Nahmad

Fino al 22 febbraio 2022

Musée Matisse Nice

164 av des Arènes de Cimiez



Sosno Squatte l'Antique

Fino al 23 gennaio 2022

Musée d'Archéologie de Nice Cimiez

160 av des Arènes de Cimiez - 06100 NICE



Hommage à Albert Camus - Au milieu de l'hiver, un été invincible

Fino al 27 fébbraio 2022

Divers lieux de Nice

Théâtre, lecture, concerts, exposition, ateliers, cinéma et création sont au rendez-vous de septembre 2021 à février 2022 dans une programmation riche et protéiforme.

hommage-a-albert-camus-au-milieu-de-l-hiver-un-ete-invincible

Informations www.nice.fr/fr/actualites/hommage-a-albert-camus-au-milieu-de-l-hiver-un-ete-invincible/mairie



Le théâtre des objets de Daniel Spoerri

Fino al 27 marzo 2022

Musée d'Art Moderne et d'art Contemporain M.A.M.A.C.

Place Yves Klein - 06300 NICE



VILLEFRANCHE-SUR-MER

Ludovica Chamois

Fino al 14 novembre 2021

Chapelle Sainte Elisabeth

Peintures abstraites. Peinture acrylique et technique mixte sur toile.

Rue de L'Église