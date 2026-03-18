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Eventi | 18 marzo 2026, 17:00

Apre a Nizza il Nice Boating Tomorrow: la nautica sostenibile protagonista sul Mediterraneo

Barche elettriche, spedizioni scientifiche e incontri con navigatori: quattro giorni di eventi dedicati al mare del futuro

Apre a Nizza il Nice Boating Tomorrow: la nautica sostenibile protagonista sul Mediterraneo

Si aprono domani al porto di Nizza le porte del Nice Boating Tomorrow Boat Show, il primo salone internazionale interamente dedicato alla nautica sostenibile. Fino al 22 marzo, il Quai Infernet e il vicino centro congressi OcéaNice ospiteranno espositori, ricercatori e appassionati provenienti da tutta Europa.

L’evento rappresenta una fotografia del cambiamento in atto nel settore: imbarcazioni elettriche o a idrogeno, nuove tecnologie per la navigazione e progetti per ridurre l’impatto ambientale della nautica.



Scienza, mare e innovazione
Tra gli appuntamenti più attesi ci sono le attività dell’Institut de la Mer de Villefranche, che propone esperienze scientifiche dal vivo come l’osservazione al microscopio del plancton e laboratori sulla biodiversità marina.

Sarà possibile anche salire a bordo della goletta della spedizione Expédition 7e Continent, impegnata nello studio dell’inquinamento da plastica negli oceani. Attraverso microscopi e dimostrazioni pratiche, i visitatori potranno scoprire come le microplastiche contaminano le acque marine.

Il tema dell’inquinamento sarà affrontato anche attraverso il progetto Plastic Odyssey, che presenta un documentario dedicato alla sua missione: trovare soluzioni di riciclo del plastica nelle zone costiere più colpite del pianeta.

Incontri con navigatori e protagonisti del mare
Tra gli ospiti del salone c’è il velista Mathis Bourgnon, vincitore della Mini Transat 2025. Il giovane skipper racconterà la sua traversata atlantica e presenterà il film dedicato alla sua impresa.

Spazio anche ai temi della tutela ambientale con una conferenza dedicata alla posidonia, pianta fondamentale per la salute del Mediterraneo, e alla protezione dei cetacei sostenuta da World Sailing.



Attività per famiglie e bambini
Il salone propone anche laboratori creativi per i più piccoli, organizzati dalla BESIGN School, dove i bambini realizzeranno piccole sculture marine per sensibilizzare alla biodiversità degli oceani.
In programma anche giochi, quiz sulla mobilità elettrica e attività interattive dedicate alla sostenibilità.

La nautica del futuro
Organizzato da Grand Pavois Organisation, il Nice Boating Tomorrow punta a diventare un appuntamento di riferimento per il settore nautico internazionale.

Per quattro giorni il porto di Nizza diventa così un laboratorio a cielo aperto dove tecnologia, ricerca e passione per il mare si incontrano con un obiettivo comune: ripensare il modo di navigare nel rispetto degli oceani.


Beppe Tassone

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