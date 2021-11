Al via il progetto di abbellimento delle rive del Malvan presso il centro commerciale Polygone Riviera

Mercoledì scorso è stato presentato il progetto di abbellimento degli argini del Malvan a Polygone Riviera. Il progetto prevede che le future sponde ospitino due percorsi pedonali: la sponda sinistra sarà costituita da un misto di terra e pietre mentre la sponda destra alloggerà diverse aree per il picnic. I visitatori potranno utilizzare delle passerelle per passare da una sponda all'altra. Alla fine, sarà offerto quasi un chilometro di passeggiata. Il progetto prevede 70.000 mq dedicati allo shopping e al tempo libero - con particolare attenzione alla natura e quasi 1 ettaro di area paesaggistica e verde. Verrà realizzato un parco paesaggistico con oltre 1200 alberi, "prati fioriti"e così via. La vegetazione sarà composta da salici lungo le rive, ma anche da aceri cannella, ciliegi tibetani e betulle. Ma non è tutto! Ci saranno piante da fiori di ogni genere e stagionalità. Il parco di Polygone Riviera è stato concepito come una naturale estensione dello spazio urbano confinante, che si fonde armoniosamente nel suo ambiente, mescolandosi sottilmente a modernismo e tradizione. L'acqua, risorsa preziosa, sarà gestita con cura anche attraverso l'utilizzo di dispositivi di risparmio idrico e sistemi di controllo efficienti. La bellezza e l'imponenza degli spazi verdi del nuovo parco, saranno in linea con l'impronta ecologica del centro commerciale. L'inaugurazione è prevista per la primavera del 2022.