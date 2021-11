Covid, crescono i numeri nel Dipartimento delle Alpi Marittime, ma i vaccini “fanno barriera” negli ospedali

Cresce il numero delle persone colpite da Covid 19 nel Dipartimento delle Alpi Marittime: da inizio novembre la crescita percentuale è stata del 75%.

Per ora la situazione è sotto controllo con 102 casi ogni 100 mila abitanti: numeri che fanno suonare vari campanelli di allarme, ma che sono attenuati, grazie all’effetto dei vaccini ed alla campagna per la terza dose avviata da oltre un mese per le persone più anziane.



Non si registra infatti una tensione negli ospedali: la nuova ondata si differenza da quelle che l’hanno preceduta proprio per gli effetti meno preoccupanti negli ospedali dove non si registrano ricoveri esorbitanti, soprattutto nelle terapie intensive.



Più basso il tasso di incidenza nel territorio della Métropole Nice Côte d'Azur: il numero dei positivi al Covid è di 94 ogni 100 mila abitanti, un gradino al di sotto della media francese che è di 95.



Anche il tasso di positività resta al di sotto del 2%, mentre la media nazionale è del 3,1%: il livello d’occupazione dei posti letto in terapia intensiva si aggira intorno al 15%: a metà ottobre era del 26%.



In termini reali lo scorso giovedì 11 novembre risultavano ricoverate in ospedale 143 persone delle quali 13 in intensiva.



Intanto entrano in vigore le misure annunciate dal Presidente Emmanuel Macron che prevedono una terza vaccinazione per chi ha più di 65 anni, mentre a dicembre verrà avviata la campagna di richiamo per quanti rientrano nella fascia 50 – 64 anni.

La situazione vaccini presenta, tutto sommato, dati confortanti nel Dipartimento col 96% delle persone oltre i 65 annui che hanno ricevuto le due dosi, anche se solo il 26% si è sottoposto alla terza inoculazione.