Covid: autotest praticamente esauriti e le farmacie non prendono più appuntamenti. Un problema in più

E’ corsa agli autotest e per molte farmacie della Costa Azzurra e dell'arrière pays è il momento di esporre il cartello del “tutto esaurito”.

Il territorio in questi giorni è invaso da turisti e da proprietari di seconde case: tantissime persone che, assieme con i residenti, sono alla ricerca dei kit per i test “fai da te”.

Il kit è in vendita a 5,20 euro: è sempre più difficile trovarlo e la ricerca si è fatta spasmodica.



Per molti, domani sera, scatterà l’ora della cena della vigilia con gli amici e poi sarà la volta del pranzo di Natale con i parenti: un test negativo rassicura i commensali ed è prova di rispetto.



Ma i test fai da te sono ormai introvabili ed è difficile anche avere un appuntamento in farmacia.



I telefoni delle farmacie squillano in continuazione: a questo punto va tutto bene, pur di poter dimostrare di essere “negativi”, ma la situazione si fa sempre più difficile.



Nizza, fra le grandi città, è quella ad avere il numero più alto di infetti ogni 100 mila abitanti, gli ospedali sono occupati da malati di Covid e la situazione non cenna a migliorare.



In crisi i no vax, per i quali il test è indispensabile per ottenere il pass vaccinale: anche per oro l’alto numero di prenotazioni nelle farmacie si sta trasformando in un problema per ottenere il pass temporaneo.

Il test o l’autotest diventano così importanti, se non indispensabili, per chi vuole trascorrere un Natale veramente sereno, con parenti ed amici.



Ma i kit sono esauriti o, come si dice da queste parti, le farmacie sono en rupture de stock.