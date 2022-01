Costa Azzurra: alla scoperta del territorio. Il Parco Naturale della Croix des Gardes (Foto)

Escursione dal sapore “quasi” primaverile, anche se siamo ancora in pieno inverno, per Patrizia gallo che ci conduce alla scoperta del Parc Naturel Forestier de la Croix des Gardes.

Alcune informazioni tratte dal web e dalla guida del parco.

A meno di un chilometro dalla Croisette, il Parco Naturale della Foresta della Croix des Gardes, polmone verde di Cannes, offre numerose passeggiate accessibili alle famiglie.



Sono possibili ben 5 percorsi che vanno da 1,5 km a 5,2 km attraversando 80 ettari boscosi punteggiati da 5 “belvedere”, che consentono di ammirare un panorama a 360° sulla Baia di Cannes, il massiccio dell'Estérel e le Prealpi.

Il nome della Croix-des-Gardes deriva da una leggenda che risale al regno di Francesco I. Nel 1525, al culmine del Rinascimento, il Re, costruttore di Chambord e del Camp du Drap d'or, installò una guarnigione di Guardie Svizzere, l'élite dell'esercito reale, in cima alla collina dove si trova la Croce.

Grazie alla posizione dominante della collina della Croix-des-Gardes, erano ben posizionati per guardare il mare e vedere apparire all'orizzonte navi pirata o altre imbarcazioni sospette. Potevano quindi osservare eventuali attacchi, dalle isole di Lérins al massiccio dell'Estérel, e, in una giornata di sole, alla penisola di Saint-Tropez.

Sarebbe in questi boschi che una o due guardie di questa guarnigione sarebbero state assassinate.

Si possono scegliere 5 diversi percorsi

Percorso di 1,5 km: ideale per i bambini. Consente anche una magnifica vista su Cannes.

Percorso di 3,2 km

Percorso di 3,3 km: per lo più lungo il Parcours santé.

Percorso di 5,2 km: si percorre il Parco Nazionale della Croix des Gardes godendo di tutti i panorami mozzafiato della Baia di Cannes, dell'Estérel e delle Prealpi.

Percorso della salute di 3,2 km: scandito da 11 laboratori, consente, soprattutto ai bambini, di rendere divertente ed educativa la passeggiata.

Il Parco è molto ben curato ed è possibile usufruire di panchine e tavoli da picnic per riposarsi, oltre che di punti d'acqua.