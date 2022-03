Ampi spazi e massimo comfort, EQB è il SUV a sette posti di Mercedes-Benz

Disponibile nelle concessionarie da poche settimane, Mercedes EQB è il SUV full-electric della Stella che può ospitare fino a sette passeggeri. L’ampio abitacolo si sposa alla perfezione con una moderna atmosfera high-tech. Costruito a partire dall’architettura di GLB è concepito per ampliare la clientela della famiglia EQ, completando la serie inaugurata da Mercedes EQC e seguita da Mercedes EQA.

La vettura presenta linee iconiche, squadrate e tipiche dell’off-road ma integra alla perfezione i dettagli peculiari dei veicoli a trazione elettrica della Casa di Stoccarda. Le ruote a filo carrozzeria e il profilo muscoloso contribuiscono a conferire al modello un aspetto solido e sportivo. L’inconfondibile mascherina Black Panel con la stella al centro racchiude le luci di marcia diurne e i fari a LED.

Una volta entrati nell’abitacolo si incontra un ambiente spazioso e moderno. È prevista la possibilità di richiedere anche una versione a sette posti con una terza fila composta da due sedili singoli aggiuntivi. Il vano portabagagli è piatto e capiente, con un volume compreso tra 495 e 1.710 litri (nella versione a 5 posti).

Notevoli anche le dotazioni tecnologiche. Di fronte al guidatore si trova la plancia con due display widescreen. Per i comandi, naturalmente, l’automobile si affida al sistema di infotainment MBUX. Il sistema di navigazione con funzione Electric Intelligence calcola il percorso più rapido per arrivare a destinazione, inserendo eventuali soste. Mentre il sistema di assistenza ECO consente il recupero dell’energia in base alla situazione, alla tipologia di tragitto da percorrere e a seconda delle informazioni trasmesse dai sensori del veicolo.

Le rifiniture interne sono studiate nei minimi particolari. Gli elementi tubolari in look alluminioricordano il carattere robusto della vettura. Si notano, ad esempio, nelle maniglie delle porte, nella consolle centrale e nella plancia portastrumenti sul lato passeggero anteriore.

EQB è disponibile in tre versioni, Mercedes EQB 250 (con trazione anteriore e un’autonomia nel ciclo WLTP di 469 km), Mercedes EQB 300 4MATIC e Mercedes EQB 350 4MATIC (entrambe con trazione integrale e un’autonomia di 420 km). Quattro gli allestimenti: Sport, Sport Plus, Premium e Premium Plus, dove variano le opzioni di personalizzazione. I prezzi partono da un minimo di 54.750 euro per l'entry-level EQB 250.

Ma come si ricarica il veicolo? Naturalmente, EQBè equipaggiato con un connettore combinato CCS nella fiancata destra. È necessario installare una wallbox domestica, o è possibile sfruttare le stazioni pubbliche con un caricatore fino a 11 kW in corrente alternata. Per ridurre notevolmente i tempi necessari si possono utilizzare le stazioni di ricarica rapida in corrente continua.

Infine, grazie a Mercedes Me Charge,i possessori di EQB possono accedere a più di 175.000 stazioni di ricarica in tutta Europa, con una funzione di pagamento integrata con addebito unico.