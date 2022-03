Ligue 1: il Monaco pesca il jolly, il Nizza cade a Marsiglia

Era la gara tra le grandi deluse, tra formazioni che avevano appena subito il colpo del KO con l’eliminazione dalle rispettive coppe europee.

Il Monaco, trafiggendo per ben 3 volte il Paris Saint Germain, ha dimostrato di aver assorbito meglio la batosta e soprattutto ha dato, nel momento più difficile, una sterzata al proprio torneo. Saranno le prossime gare a dire se per i rosso-bianchi è ripresa vera, la trasferta a Metz, alla ripartenza del torneo, in questo senso capita a fagiolo.

Ne ha approfittato il Marsiglia che, battendo il Nizza, rimane solo al secondo posto in classifica a 12 punti dal PSG, seguito dal Rennes, ad un solo punto, che scavalca il Nizza ora quarto.

La ventinovesima giornata del campionato di Ligue 1 ha sottolineato il buon momento del Lille che è andato a vincere a Nantes e continua la sua marcia.

Non si sono fatte male da sole Saint Etienne e Troyes che, in un incontro tra disperati, hanno diviso i punti, mentre il Lens ha ripreso dimestichezza con la vittoria mettendo ancora di più nei guai il Clermont.

Brutte notizie per due squadre che sono impegnate nella lotta per la salvezza: il Metz subisce una vera e propria goleada a Rennes e il Bordeaux alza bandiera bianca in casa propria sconfitto dal Montpellier.

Torna a vincere l’Angers, dopo una lunga serie consecutiva di sconfitte e lo fa a spese del Brest, mentre il Lorient rallenta la marcia dello Strasburgo che non va oltre al pareggio.

Si allontana sempre di più dalla zona Europa il Lione fermato sul pareggio a Reims.

Sono stati effettuati i sorteggi, la scorsa settimana, per quanto concerne le Coppe Europee. La Francia non è più rappresentata in Champions, ecco gli incontri delle altre due coppe che riguardano squadre transalpine.

Europa League (gare il 7 e 14 aprile)

West Ham – Lione

Conference League (gare il 7 e 14 aprile)

Marsiglia – Paok