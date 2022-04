Nizza cambia colore: dall’azzurro al rossonero! (Foto)

La città “azzurra” per eccellenza sta cambiando colore?

È una domanda che sono in molti a porsi passeggiando per Nizza: tabelloni con i colori rosse e neri, le sedie azzurre lungo la Promenade che sono state ridipinte e persino la struttura #ILoveNice, che troneggia a Rauba Capeu, è diventata rossonera.

Cosa sta succedendo?

La città di prepara al 7 maggio quando la squadra di casa di calcio, l’OGC Nice, affronterà, a Parigi, il Nantes nella finalissima della Coppa di Francia.

Una prospettiva esaltante per Nizza che da troppi anni non ottiene un risultato di rilievo in campo calcistico: la Coppa di Francia rappresenterebbe il tassello mancante in un mosaico fatto di vittorie sportive in tanti campi, ma non nel calcio.