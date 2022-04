Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.



ANTIBES

Un ennemi du peuple

Dal 29 Aprile AL 1° maggio 2022

Spectacle à 20h30 le vendredi et le samedi, à 16h le dimanche

Théâtre Antibea

15 rue Clemenceau



TOP 12 Gymnastique

Sabato 30 aprile 2022 dalle ore 16

Gymnase Pierre Brochard.



Classic'Antibes

Dal 30 aprile al 22 maggio

Les concerts

Samedi 30 avril à 20h - Auditorium Hector Berlioz Concert avec Anaïs GAUDEMARD, Harpe, et Julien BEAUDIMENT, Flûte traversière, accompagnés par l'orchestre dirigé par Kaspar ZEHNDER.

Samedi 7 mai à 20h, "Soirée russe", Auditorium Hector Berlioz - Concert avec Plamena MANGOVA, Piano, accompagnée par l'orchestre dirigé par Benjamin LEVY.

Dimanche 15 mai à 16h30, "Violon romantique", Auditorium Hector Berlioz - Concert avec Olivier CHARLIER, Violon, accompagné par l'orchestre dirigé par Rebecca TONG.

Dimanche 22 mai à 16h30, "Brahms à l'honneur", Auditorium Hector Berlioz - Concert avec Nelson GOERNER, Piano, accompagné par l'orchestre dirigé par Pavel BALEFF.

Conservatoire de Musique et d'Art Dramatique



Hockey sur gazon - Championnat Elite masculine

Domenica 1° maggio 2022

À Stade de la Fontonne

Catégories: Sport, Manifestations sportives et Jeux, Hockey sur gazon

Stade de la Fontonne

56 Bld Beau Rivage.



50e Salon des Antiquaires d'Antibes

Fino al 2 maggio 2022

Ouverture tous les jours de 10h30 à 19h30.

Port Vauban



CAGNES SUR MER

EXPOSITION PELLETIER, ORFÈVRES

Fino al 12 giugno 2022, dalle 14 alle 17.

Chiuso lunedì e martedì

Musee du Bijou Galerie Solidor

Place du Château



BEAULIEU SUR MER

24° TORNEO ITF JUNIOR GRADO 1, COMPETIZIONE SPORTIVA

Fino al 23 aprile2022, ogni giorno.

Tennis club

4 rue Alexandre de Yougoslavie



CANNES

SPECTACLE UN VIVANT QUI PASSE - AUSCHWITZ 1943 - THERESIENSTADT 1944

Giovedì 28 aprile 2022 ore 20,30

Théâtre Alexandre III

19 boulevard Alexandre III



ATELIER APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS

Giovedì 28 aprile 2022 ore 14

Pôle culturel municipal Cannes République

Bibliothèque - Médiathèque Romain Gary

Place du Commandant Maria



SPECTACLE IMPRO'LAB

Giovedì 28 aprile 2022 ore 19

Picaud Mjc



SPECTACLE LA TRAGÉDIE DU DOSSARD 512

Giovedì 28 aprile 2022 ore 20,30

Espace Miramar

35 rue Pasteur



CONCERT RASPIGAOUS / MATHEW NYA

Venerdì 29 aprile 2022 ore 21

MJC Picaud / Studio 13



CONFÉRENCE LES PREMIERS PEUPLEMENTS PRÉHISTORIQUES HORS D'AFRIQUE

Venerdì 29 aprile 2022 ore 15

Salle Gilbert Fort

45, rue de Mimont



ÉVÉNEMENT SPORTIF, CANNES INTERNATIONAL TRIATHLON 2022

Da venerdì 29 aprile a domenica 1° maggio 2022

Horaire(s) :

- Triathlon M : départ à 8h le sam. 30 avril

- Triathlon L : départ à 8h le dim. 01 mai

- Aquathlon : départ à 9h15 le dim. 01 mai

- Village Expo : de 14h à 20h le ven. 29 avril et de 9h à 19h le sam. 30 avril et dim. 01 mai

Pointe Croisette

Square de Verdun

Boulevard de la Croisette - avenue de la reine Astrid



SPECTACLE, GRAND-PEUR ET MISÈRE DU IIIE REICH - LA FEMME JUIVE

Venerdì 29 aprile 2022 ore 20,30

Théâtre Alexandre III

19 boulevard Alexandre III



CONFÉRENCE, LE DIEU DE SPINOZA

Venerdì 29 aprile 2022 ore 18,30

Espace Miramar

35 rue Pasteur



CONFÉRENCE, BIEN-ÊTRE AU QUOTIDIEN

Venerdì 29 aprile 2022 ore 14,30

Cannes Seniors Le Club Carnot

28 avenue du Petit Juas



CONCERT, AFTERWORK - L’ORCHESTRE NATIONAL DE SYLDAVIE

Venerdì 29 aprile 2022 ore 18,30

Médiathèque Noailles

1 avenue Jean de Noailles



ÉVÉNEMENT SPORTIF, OUTDOOR FESTIVAL 06

Da venerdì 29 aprile a domenica 1° maggio 2022, dalle 10 alle 22

De 10h à 22h

Pointe Croisette

Square de Verdun

Boulevard de la Croisette - avenue de la reine Astrid



Danse, CONCOURS INTERNATIONAL DE DANSE CANNES CROISETTE

Da sabato 30 apèrile 2022 a domenica 1° maggio 2022

Dalle 9 alle 22

Théâtre Croisette - JW Marriott Cannes

50 boulevard de la Croisette

1-3 Rue Frédéric Amouretti



ATELIER, CHANT ORIENTAL

Sabato 30 aprile 2022 ore 10,30

Médiathèque Ranguin

19 avenue Victor Hugo

Espace Ranguin



ANIMATIONS, BLIND TEST MUSICAL

Sabato 30 aprile 2022 ore 14,30

Médiathèque de La Verrerie

9 rue Marco del Ponte



SPECTACLE, LE HORLA

Sabato 30 aprile 2022 ore 20,30

Salle Le Raimu

Chemin de la Borde



CONCERT, LES VOIX D'ARSIS

Sabato 30 aprile 2022 ore 16

Église Holy Trinity

2 avenue Branly



VIDE-GRENIER EN FAVEUR DE LA MAISON D'ADRIEN

Domenica 1° maggio 2022 fino alle 17

7 avenue Pierre Poesi



CONCERT LYRIQUE - THE 3 VOICES

Domenica 1° maggio 2022 ore 17

Église protestante unie de Cannes

7 rue Notre-Dame



CONCERT, BACH / STRAVINSKI / POULENC

Martedì 3 maggio 2022 ore 19

Salle culturelle Les Arlucs

24 avenue des Arlucs



ATELIER, MÔME FABRIK - SERPENTINS KOÏ-NOBORI

Mercoledì 4 maggio 2022 ore 14,30

Médiathèque Noailles

1 avenue Jean de Noailles



EXPOSITION Photographie NICOLAS FLOC'H - INVISIBLE PARALLÈLE

Fino a domenica 22 maggio 2022

AVRIL / MAI :

- Du mardi au dimanche : de 10h30 à 13h15 et de 14h15 à 17h45

- Fermée le 1er mai

Musée du Masque de fer et du Fort Royal

Île Sainte-Marguerite



EXPOSITIONS HARALAMPI G. OROSCHAKOFF - VISAGES DES FRONTIÈRES

Fino al 29 maggio 2022

Mardi au dimanche : de 10h à 13h et de 14h à 17h

Musée des explorations du monde

Place de la Castre - Le Suquet



EXPOSITION BILAL HAMDAD - SOLITUDES CROISÉES

Fino a domenica 29 maggio 2022

Mardi à vendredi : de 13h à 17h, Samedi et dimanche : de 10h à 13h et de 14h à 18h

Suquet des Artistes

7 rue Saint-Dizier



CONCERT, MJC PICAUD - MUSIQUES ACTUELLES - PRINTEMPS 2022

Fino a sabato 4 giugno 2022

MJC Picaud

23 avenue du Docteur Raymond Picaud



EXPOSITION, OH ! UNE EXPO

Fino a martedì 30 agosto 2022

Médiathèque Ranguin

19 avenue Victor Hugo

Espace Ranguin



CAP D'AIL

EXPOSITION ESQUISSES PAR CAROLINE DENIS, ESPOSIZIONE

Fino al 14 maggio 2021

Tutti i mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 14 alle 17.

Château des Terrasses

1 Avenue Géneral de Gaulle



CARROS

LA NAISSANCE DE L’ALPHABET, ESPOSIZIONE

Fino al 7 maggio 2022

Orari di apertura il martedì dalle 14 alle 18. Il mercoledì, venerdì e sabato dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18.

Médiathèque André Verdet

5 Boulevard de la Colle Belle



Autre temps, autre lieu

Fino al 29 maggio 2022

Véronique Champollion et Francis Puivif investissent le château de Carros pour en révéler et en exploiter les potentialités mémorielles et fonctionnelles.

autre-temps-autre-lieu

Centre International d'Art Contemporain Château de Carros

Place du Château



EZE

EXPOSITION BRETT G.

Fino al 28 aprile 2022, ogni giorno.

Galerie Municipale Eze-village

Rue de la Paix



LEVENS

LES PLAGES DU RIRE EN VADROUILLE, ONE MAN SHOW / ONE WOMAN SHOW

Venerdì 29 aprile 2022 dalle 20:30 alle 22.

Sabato 30 aprile 2022 dalle 20:30 alle 22.

Auditorium Joseph Raybaud

Place de la République



MENTON

Séance cinéma commentée par Yves Gasiglia

Venerdì 29 aprile 2022 ore 19

L'Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l'Europe)

8 avenue Boyer 06500 Menton



Spectacle l'ours, la truite et la banane par la compagnie Ah Le Zèbre ! De et avec Catherine Caroff et Thierry de Pina

Sabato 30 aprile 2022 ore 15

L'Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l'Europe)

8 avenue Boyer 06500 Menton



Visite guidée éclair: La Salle des Mariages de Jean Cocteau

Giovedì 28 aprile 2022 ore 14,30

Mairie

17 Rue de la République



Visite guidée : l’Orangeraie, un jardin de palace

Giovedì 28 aprile 2022 ore 10

L' Orangeraie

15 Rue Partouneaux



Visite guidée: le jardin des Colombières

Venerdì 29 aprile 2022 ore 10,30

Martedì 26 aprile 2021 ore 10,30

312 Route de Super Garavan



Visite guidée : Le Jardin Serre de la Madone

Giovedì 28 aprile 2022 ore 15

Venerdì 29 aprile 2022 ore 15

Sabato 30 aprile 2022 ore 15

Jardin Serre de la Madone

Serre de la Madone

74 Route du Val de Gorbio



Visite guidée: Le Jardin Fontana Rosa

Venerdì 29 aprile 2022 ore 10

Jardin Fontana Rosa

6 Avenue Blasco Ibanez



Visite guidée: Le Jardin de Maria Serena

Venerdì 29 aprile 2022 ore 10

Martedì 26 aprile 2022 ore 10

21 Prom. Reine Astrid



Exposition une collection dans tous ses états

Fino al 30 maggio 2022

Musée Jean Cocteau, le Bastion

Quai Napoléon III



Exposition : "D'un support à l'autre"

Fino al 10 giugno 2022

Galerie d'art contemporain (Palais de l'Europe)

Galerie d’art contemporain - palais de l’Europe

8 avenue Boyer



MONACO

Manon Lescaut

Sabato 30 aprile alle 20

"Manon Lescaut" di Giacomo Puccini con Maria Agresta, Claudio Sgura, Yusif Eyvazov, Alessandro Spina, Luis Gomez, Luca Casalin, Loriana Castellano, il Coro dell'Opera di Monte-Carlo e l'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretto da Pinchas Steinberg, evento organizzato dall'Opera di Monte-Carlo

Da venerdì 22 a sabato 30 aprile 2022

Salle Garnier de l'Opéra de Monte-Carlo

Place du Casino



Et Si On Ne Se Mentait Plus ? (ndt, "E se non ci mentissimo più?")

Giovedì 28, venerdì 29 e sabato 30 aprile 2022 alle 20.30, domenica 1 maggio 2022 alle 16.30

"Et Si On Ne Se Mentait Plus ?" (ndt, "E se non ci mentissimo più?") di e con Emmanuel Gaury e Mathieu Rannou accompagnati da Guillaume d’Harcourt, Maxence Gaillard e Nicolas Poli

Théâtre des Muses

45, boulevard du Jardin Exotique



Laura Cox

Giovedì 28 aprile 2022, alle 18.30,

Thursday Live Session con Laura Cox

Giovedì 28 aprile 2022, alle 18.30

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



Conferenza

Giovedì 28 aprile 2022 dalle 20 alle 22, L'Agora Maison Diocésaine

« Bestiario cristiano: l'immaginario animale nel Medioevo »: gli animali esotici e le creature immaginarie, presentato da Kamila Ansiau, guida e conferenziera, storica dell'arte, a cura della Diocesi di Monaco

L'Agora Maison Diocésaine

18, rue Bellevue



Concerto

Venerdì 29 aprile 2022 alle 19

Il gruppo vocale e strumentale corso Sarocchi « I canti corsi di a tradizione ». Polifonie sacre e profane, canti tradizionali corsi e strumentali.

Venerdì 29 aprile 2022, alle 19h

Eglise St-Paul's Church

22, avenue de Grande Bretagne



Recital di pianoforte

Venerdì 29 aprile 2022 alle 20

Serie Grande Stagione: recital di pianoforte con Martin Helmchen. In programma: Jean-Sébastien Bach, Robert Schumann, Béla Bartok e Franz Schubert

Venerdì 29 aprile 2022, alle 20h

Auditorium Rainier III

Boulevard Louis II



5° Monaco E-Prix

Sabato 30 aprile 2022

5° Monaco E-Prix, a cura dell'Automobile Club di Monaco

Sabato 30 aprile 2022

Principauté de Monaco



Lettres De Mon Moulin (ndt, "Lettere dal mio mulino")

Martedì 3, mercoledì, 4 giovedì 5, venerdì 6 e sabato 7 alle 20.30, domenica 8 maggio 2022 alle 16.30

"Lettres De Mon Moulin" (ndt, "Lettere dal mio mulino") di Alphonse Daudet con Philippe Caubère

Da martedì 3 a domenica 8 maggio 2022

Théâtre des Muses

45, boulevard du Jardin Exotique



Concerto Giovane Pubblico

Mercoledì 4 maggio 2022, alle 16h

Concerto sinfonico dell’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo che incontra il giovane pubblico, diretta da Christophe Mangou con Régis Royer, commediante. In programma: Benvenuti a Galanta

Mercoledì 4 maggio 2022, alle 16h

Espace Léo Ferré

25, avenue Albert II



Monte-Carlo Film Festival della Commedia

Fino a sabato 30 aprile 2022

19° edizione del festival a Monaco, diretta e ideata da Ezio Greggio

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



Lulu Dans La Lune (ndt, "Lulu nella luna")

Sabato 30 aprile alle 11 e alle 16.30, domenica 1 maggio alle 11

"Lulu Dans La Lune" (ndt, "Lulu nella luna") di e con Manon Lheureux e Fabienne Chas

Théâtre des Muses

45, boulevard du Jardin Exotique



Exposition "Monaco – Alexandrie" : Le grand détour villes-mondes et surréalisme cosmopolite

Fino a lunedì 2 maggio 2022

Nouveau Musée National de Monaco - Villa Sauber

17, avenue Princesse Grace



Exposition "Tremblements, Acquisitions récentes du Nouveau Musée National de Monaco"

Fino a domenica dimanche 15 maggio 2022,

Nouveau Musée National de Monaco - Villa Paloma

56, boulevard du Jardin Exotique



Mostra Northbound. Connected by the Sea"

Da sabato 19 marzo a domenica 19 giugno 2022, Museo Oceanografico di Monaco

Il Museum Kunst der Westküste, situato ad Alkersum (Isola di Föhr) in Germania, presenta la mostra "Northbound. Connected by the Sea" dal 19 marzo al 19 giugno 2022 al Museo Oceanografico di Monaco

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



Exposition "Cinémato !"

Fino al 30 dicembre 2022, du lundi au vendredi de 10h à 17h30 (17h le vendredi),

Istituto audiovisivo di Monaco

L'Engelin



NIZZA

ENJAMBER LA FLAQUE OÙ SE REFLÈTE L’ENFER DE SOUAD LABBIZE, CONFERENZA

Da giovedì 28 a venerdì 29 aprile 2022

Orario di apertura alle 19.

Galerie Depardieu Art Contemporain

6 rue du docteur Jacques Guidoni

(ex passage Gioffredo)



LES OUVREURS : IN&OUT NICE 2022, CONFERENZA

Dal 28 aprile al 07 maggio 2022, ogni giorno.

Nice Queer Film Festival

Divers Cinémas de Nice



RICHARD STRAUSS, CONCERTO

Da venerdì 29 a sabato 30 aprile 2022

Orari di rappresentazione il venerdì alle 20. Il sabato alle 16.

Opéra Nice Côte d'Azur

4/6 rue Saint-François de Paule



GREASE, SPETTACOLO

Venerdì 29 aprile 2022 ore 20,30

Palais Nikaïa

163 boulevard du Mercantour



DÎNER DE FAMILLE, TEATRO

Venerdì 29 aprile 2022 ore 20,30

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



DIEU EST CHINOIS, SPETTACOLO

Sabato 30 aprile 2022 alle 21.

Venerdì 6 maggio 2022 alle 21.

Théâtre l'Alphabet

19 rue Delille



MARIUS, TEATRO

Sabato 30 aprile 2022 ore 20,30

Espace Magnan

31 rue Louis de Coppet



L’ENSEMBLE VOCAL ET INSTRUMENTAL CORSE SAROCCHI, CONCERTO

Sabato 30 aprile 2022 ore 20

Eglise Protestante de Nice Saint-Esprit

21 Boulevard Victor Hugo (entrée sur Maccarani)



OLDELAF ET ALAIN BERTHIER “LA FOLLE HISTOIRE DE MICHEL MONTANA”, SPETTACOLO

Sabato 30 aprile 2022 ore 20,30

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



NATALIA M. KING + MARJORIE MARTINEZ, CONCERTO

Sabato 30 aprile 2022 alle 20.

Théâtre Lino Ventura

168 bd de l'Ariane



NO FINISH LINE NICE

COMPETIZIONE SPORTIVA

Fino a domenica 1° maggio 2022

L'imperdibile evento sportivo e di beneficenza sul Quai des Etats-Unis.

Quai des Etats-Unis



AVRIL AUX JARDINS

Fino al 1° maggio 2022, ogni giorno.

Jardin Albert 1er

Promenade des Anglais

Avenue de Verdun