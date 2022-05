Costa Azzurra: alla scoperta del territorio. Agay (Foto)

Escursione in motocicletta quella di Danilo Radaelli giunto ad Agay, ai piedi del massiccio dell’Esterel, dove ci accompagna alla scoperta delle spiagge e del litorale.

Qualche informazione su Agay con l’aiuto del web.

Incantevole località balneare situata non lontano da Fréjus e Saint-Raphaël, Agay si trova nel cuore del Var, in Costa Azzurra. La città adagiata ai piedi del Rastel d'Agay è ben riparata tra Cap Dramont e Pointe de la Baumette.

Porta naturale del massiccio dell'Estérel, Agay mostra tracce di occupazione risalenti alla preistoria. Sviluppata dai Greci, la città ha continuato ad evolversi nel corso dei secoli, in particolare con la costruzione di fortificazioni sul lungomare su richiesta di Richelieu. Ma è durante la Belle Époque che la città decolla davvero. L'arrivo della ferrovia nell'Ottocento sviluppò il turismo balneare e lo sfruttamento delle cave di porfido.

La calma e una natura preservata negli anni ne fanno oggi uno dei gioielli della Costa Azzurra e un luogo di vacanza privilegiato che consente molte attività sportive in mezzo alla natura.



Passeggiando per la cittadina, si possono ammirare le antiche ville della Belle Époque, Agay offre anche l'accesso a tre spiagge di sabbia fine e una vista unica sulla baia dalla cima del Rastel. Accessibile anche un porticciolo di 166 posti non privo di fascino. Negli anni ha conquistato personaggi illustri come Guy de Maupassant e Antoine de St-Exupéry e ha ispirato Albert Cohen, che vi ha ambientato la trama del suo romanzo più famoso, Belle du Seigneur.

Da non mancare la scoperta della fontana del Piccolo Principe nel parcheggio del centro commerciale della bastide d'Agay, prima di recarsi al faro della Baumette.

Anche la Corniche d'Or, con le sue numerose insenature, non manca di interesse, così come l'antico ufficio postale in stile Art Nouveau, oggi adibito a residenza privata.

Il massiccio dell'Estérel permette escursioni e passeggiate che consentono di godere di paesaggi mozzafiato. L'ufficio turistico propone anche passeggiate accompagnate da una guida alla scoperta della flora e della fauna locale.