Angoli di Nizza, la Cascade de Gairaut (Video e Foto)

La Cascade de Gairaut e il suo chalet commemorano l’arrivo a Nizza delle acque della Vésubie nel 1883, indispensabili per alimentare l’acquedotto cittadino.

Il padiglione si erge al centro di uno zoccolo di rocce artificiali che formano una grande caduta d’acqua che termina in un bacino perfettamente simmetrico.



La cascata è artificiale e fu costruita nel XIX secolo nella città di Nizza, nel quartiere di Gairaut.

Si trova ad un’altezza di 245 metri sull'omonima collina e scorre attraverso diverse piscine a cascata sormontate dallo chalet alpino in legno.



L'intero sito è costituito da grotte con false stalattiti e accessori in cemento armato roccioso che imitano rami di legno. All'inizio del XX secolo, la cascata era una tappa fondamentale nei circuiti escursionistici della città di Nizza e le guide turistiche e la stampa locale dell'epoca non mancavano di consigliare questo sito con il suo arredamento tipico e il panorama eccezionale.



Ancora oggi le cascate continuano ad essere meta di passeggiate per molti visitatori.

Le piscine, le cascate, le grotte rupestri e lo chalet sono inseriti nell’elenco dei monumenti storici dal 28 novembre 2013.