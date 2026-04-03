Villeneuve-Loubet inaugura il nuovo Parco dell’Ermitage: natura recuperata e spazi restituiti ai cittadini

Sarà inaugurato sabato 4 aprile alle ore 11 il nuovo Parco dell’Ermitage, un’area verde di 3.000 metri quadrati restituita alla comunità dopo un intervento di riqualificazione avviato all’inizio del 2026.

Il progetto rappresenta un importante passo nella valorizzazione del patrimonio naturale locale e nella creazione di nuovi spazi pubblici dedicati ai cittadini.

Il Comune ha ottenuto dallo Stato l’utilizzo di una porzione del parco della proprietà denominata “L’Ermitage”, di cui è proprietario dal 1945.

I lavori, partiti l’8 gennaio scorso, sono stati portati avanti con rapidità, con l’obiettivo principale di salvaguardare e valorizzare l’eccezionale patrimonio arboreo del sito.

Gli interventi si sono concentrati in particolare sugli alberi secolari che caratterizzano il paesaggio: querce, pini marittimi e ulivi, alcuni dei quali plurisecolari, sono stati oggetto di operazioni mirate di potatura e messa in sicurezza.

Le querce lungo l’avenue de la Bermone sono state sottoposte a interventi di cura sia sanitaria sia ornamentale, mentre per i pini si è proceduto alla rimozione delle sole parti danneggiate.

Parallelamente, è stato effettuato un ampio lavoro di pulizia delle aree incolte, indispensabile per consentire la riqualificazione degli spazi naturali e restituire piena visibilità al patrimonio vegetale. Completati anche gli interventi di recinzione e messa in sicurezza del perimetro, oltre alle opere necessarie per l’accoglienza del pubblico.

Il progetto, dal costo complessivo di 45.000 euro, prevede inoltre la realizzazione di accessi sicuri e l’installazione di arredi urbani, completando così la trasformazione dell’area in un parco fruibile e attrezzato.

L’apertura ufficiale segna la prima fase di un più ampio programma di recupero del sito storico dell’Ermitage, che nei prossimi anni includerà anche la riqualificazione di edifici destinati a centro educativo, in collaborazione con la Protezione Giudiziaria della Gioventù e la realizzazione di nuove abitazioni.

Con questa inaugurazione, Villeneuve-Loubet restituisce ai cittadini uno spazio naturale rigenerato, destinato a diventare un nuovo punto di riferimento per la vita all’aria aperta.