Distribuzione gratuita di compost nella Riviera francese: due giorni a Tende, tre in altri comuni CARF

Come ogni anno, la Communauté de la Riviera française (CARF) rinnova il proprio impegno a favore dell’ambiente organizzando una grande distribuzione gratuita di compost nelle déchèterie del territorio. L’iniziativa si inserisce nella 13ª edizione della campagna nazionale “Tous au Compost !”, dedicata alla promozione del compostaggio di prossimità e delle buone pratiche ecologiche.

L’evento si svolgerà dal 27 al 29 marzo 2026, coinvolgendo diversi comuni della Riviera francese. Tuttavia, è importante precisare che non tutte le sedi partecipano per tre giorni:

A Tende (déchèterie di Chemin de Lubaira) e Breil-sur-Roya , la distribuzione è prevista solo il 27 e 28 marzo

e , la distribuzione è prevista Nei centri di Mentone, Roquebrune-Cap-Martin, Sospel e La Turbie, l’iniziativa si estende anche a domenica 29 marzo (solo Mentone)

Il compost distribuito proviene dal recupero e trattamento degli scarti vegetali conferiti dai cittadini stessi nelle déchèterie, in un perfetto esempio di economia circolare. Ogni nucleo familiare potrà ricevere gratuitamente fino a 40 litri di compost (2 sacchi da 20 litri), fino a esaurimento scorte.

Orari a Tende (e Breil-sur-Roya)

Venerdì 27 marzo: 08:00 – 12:00 / 14:00 – 17:00

08:00 – 12:00 / 14:00 – 17:00 Sabato 28 marzo: 09:00 – 12:00

Altri comuni (Mentone, Roquebrune-Cap-Martin, Sospel, La Turbie)

27 e 28 marzo: 08:30 – 12:30 / 14:00 – 18:00

08:30 – 12:30 / 14:00 – 18:00 29 marzo (solo Mentone): 08:30 – 12:30

Per beneficiare dell’iniziativa è necessario presentarsi con:

un documento d’identità

un giustificativo di domicilio (inferiore a 3 mesi)

Con l’arrivo della primavera, l’operazione rappresenta un’occasione ideale per prendersi cura del proprio giardino o delle piante domestiche. Il compost, infatti, è un fertilizzante naturale efficace, da utilizzare nei primi cinque centimetri di terreno senza necessità di interrarlo in profondità: sarà la natura stessa, grazie all’azione dei lombrichi, a integrarlo nel suolo.

Basterà distribuirlo in superficie e lavorare leggermente la terra per ottenere un terreno più ricco e fertile.

Un gesto semplice, gratuito e sostenibile che contribuisce alla salute del verde e alla riduzione dei rifiuti: la distribuzione di compost si conferma così un appuntamento atteso e concreto per tutta la cittadinanza della Riviera francese.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale: https://www.riviera-francaise.fr/distribution-printaniere-de-compost-dans-les-decheteries-2/

oppure contattare il numero 04 92 41 80.



