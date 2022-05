Saluzzo, fine settimana all’insegna di arte e artigianato

Start prosegue a Saluzzo con un altro fine settimana fra arte, artigianato e tantissimi appuntamenti, mostre, tavole rotonde, passeggiate golose e approfondimenti.

Fino al 22 maggio è aperta alla ex Caserma Musso la 27° Mostra di Arte Contemporanea di Saluzzo per la prima volta Powered by Paratissima e curata di Francesca Canfora.

Coinvolge circa una trentina di artisti, che interpreteranno il tema del ri-abitare attraverso le più varie tecniche e linguaggi espressivi. A fianco dei talenti emergenti più giovani, espongono artisti più noti e dal curriculum espositivo di lungo corso, tra cui Domenico Borrelli, Carlo Doria, Enrico Iuliano e Walter Visentin, Il Cerchio e le Gocce e Davide “Boosta” Di Leo, che per l’occasione ri-abiteranno gli spazi del Quartiere con grandi sculture e installazioni di dimensione ambientale.

Sempre nell’ambito della collaborazione con Paratissima il Chiostro della Chiesa di San Giovanni ospita Animal Soul di Simone Benedetto per raccontare come la scultura può animare e ri-abitare uno spazio, reinterpretando poeticamente lo spirito di un luogo.

Sabato 7 maggio sarà una giornata particolarmente intensa: alle 14, con partenza dal cortile de Il Quartiere, dopo due anni di pausa forzata torna la eVISO GO, passeggiata golosa alla scoperta dei tesori di Saluzzo, che giunge alla sua terza edizione.

Dalle 15 in corso Piemonte - via Donaudi “I cortili si aprono all’arte” con “Bambole, porcellane, oli, sete e smalti la mostra di Giuliana Risso Rivoira che raccoglie in un unico percorso 35 anni di creatività presentandola nel bellissimo cortile cittadino al pubblico. Orari (Sabato 7 e 14 maggio, ore 15 – 18. Domenica 8 e 15 maggio 2022, ore 15 – 18).

Con un vernissage alle 17 inaugura a Villa Belvedere (via San Bernardino 17) la mostra "Camminando con Nino Parola" personale dedicata al pittore saluzzese a 100 anni dalla nascita. Un pittore che partendo dall’impressionismo francese si sperimenta nella metafisica, così come sfiora i surrealisti. Ma è soprattutto il colore che nella sua pittura è luce, volume, disegno e linea. In 26 dipinti scelti il viaggio nel senso dell’arte di un pittore importante per la storia e la vita culturale di Saluzzo.

Domenica 8 maggio Start/Artigianato propone con Polo del Legno del Monviso e Distretto Diffuso del Commercio, in collaborazione con il Consorzio Saluzzo Arreda e le Ditte Artigiane Botteghe & Aziende aperte| Le ditte da visitare, presidi dell’Artigianato del Legno. Il museo del legno di Brossasco e la Scuola del Legno di Isasca aprono le porte, un open day dedicato a chi lavora il legno, alla filiera e alle persone. Start Artigianato si riaccende per far conoscere le realtà che quotidianamente portano avanti una professione che per il territorio è parte della propria storia, una tradizione, quella del saper fare e del legno.

Start/Off Venerdì 6 maggio - ore 21 dall’aula Magna del Liceo Classico - CANALE YOUTUBE DEL LICEO BODONI VIII Notte Nazionale del Liceo Classico: evento dedicato ai classici (letteratura, poesia, musica) Letture e produzioni a cura degli studenti del corso Classico Figurativo e Musicale. Intervengono: Roberto Rossi Precerutti Andrea Rinaudo (chitarra): J.S. Bach, B. Britten [Evento in collaborazione con Scuola APM-Saluzzo] Liceo classico Bodoni - progetto Kalliphoria – Educazione alla Bellezza

Sabato 7 maggio - ore 9.30 Il Quartiere - Piazza Montebello 1 - Sala Tematica Inizio del percorso inaugurale

Sabato 7 maggio - ore 14 Il Quartiere - Piazza Montebello Eviso go. Dopo due anni di pausa forzata, sabato 7 maggio torna la eVISO GO, la passeggiata golosa alla scoperta dei tesori di Saluzzo, che giunge alla sua terza edizione. Così come l'ultima edizione del 2019, anche questa nuovo evento si inserisce nel ricco calendario della manifestazione Start, organizzata da Fondazione Amleto Bertoni che per oltre un mese animerà la splendida capitale dell'ex Marchesato tra arte, artigianato e antiquariato.

Sabato 7 maggio - dalle ore 15 - Corso Piemonte - via Donaudi I cortili si aprono all’arte - Bambole, porcellane, oli, sete e smalti Giuliana Risso Rivoira presenta la mostra che raccoglie 35 anni di creatività, realizzata tra le pareti di casa e lo fa aprendo un bellissimo cortile cittadino al pubblico. Start è il momento in cui i segreti di Saluzzo si aprono per fare dell’Antica Capitale del Marchesato un vero e proprio Museo a cielo aperto. Sabato 7 e 14 maggio, ore 15 - 18 Domenica 8 e 15 maggio 2022, ore 15 - 18

Sabato 7 maggio - dalle ore 15 Vernissage ore 17.00 Villa Belvedere, Via San Bernardino 17 "CAMMINANDO CON NINO PAROLA" Mostra monografica dedicata al pittore saluzzese a 100 anni dalla sua nascita.

Sabato 7 e 14 maggio, ore 15 - 18.30 Domenica 8 e 15 maggio 2022, ore 10.30 - 18.30 Sabato 7 maggio - ore 16.00 Tastè, Antico Palazzo Comunale Swap Party - Ridare vita agli abiti.

Domenica 8 maggio Castellar GLI SPAVENTAPASSERI Saluzzo e Castellar legate da navette Bus per portare davvero tutti, grandi e piccoli, a rivivere la grande magia de GLI SPAVENTAPASSERI che tornano ad invadere le vie del borgo

Domenica 8 maggio Start/Artigianato | Open lab Polo del Legno del Monviso e Distretto Diffuso del Commercio In collaborazione con il Consorzio Saluzzo Arreda e le Ditte Artigiane BOTTEGHE & AZIENDE APERTE | Le ditte da visitare, presidi dell’Artigianato del Legno Il Museo del Legno di Brossasco e la Scuola del Legno di Isasca aprono le porte, un Open Day dedicato a chi lavora il legno, alla filiera e alle persone. Start Artigianato si riaccende per far conoscere le realtà che quotidianamente portano avanti una professione che per il territorio è parte della propria storia, una tradizione, quella del saper fare e del legno.

Domenica 8 maggio - ore 15,30 Le mele del marchese In occasione di START, i Servizi Educativi MusaKids, accolgono i bambini nella suggestiva Casa Cavassa per un’attività creativa che prende spunto dalle antiche tradizioni del territorio.

Verrà proposto un laboratorio di stampa artigianale che permetterà ai partecipanti di sperimentare nuove tecniche artistiche con l’utilizzo di cliché realizzati con materiali semplici come gomme e frutta per decorare oggetti in tessuto. Costo: 7€ a partecipante. Per chi: bambini dai 4 ai 12 anni. La prenotazione è obbligatoria: musakids@itur.it

