Cannes, “musei aperti” con concerti e danze sabato 14 maggio

La diciottesima edizione della Notte Europea dei Musei è un’occasione ghiotta per conoscere i musei di Cannes che domani, sabato 14 maggio 2022, saranno aperti dalle 18 alle ore 24 con eventi gratuiti aperti a tutti.



Si tratta del:

Museo della Maschera di Ferro e del Forte Reale, Isola di Sainte-Marguerite

Museo delle esplorazioni del mondo, Le Suquet



Sarà possibile scoprire le mostre temporanee e le straordinarie opere custodite in questi luoghi, partecipare a mediazioni, ma anche assistere a uno spettacolo di danza ed a un concerto di musica.



In programma

Musée du Masque de fer et du Fort Royal, île Sainte-Marguerite

Dalle ore 14: anteprima della mostra estiva Au fil de l’île: un archipel imaginé, il Conservatorio di Cannes e i musei uniscono le forze per presentare un concerto gratuito nell'ex Saint- Chiesa di Giuseppe. Questo concerto, ispirato alle opere “Archipels” del compositore André Boucourechliev, è eseguito dagli studenti della classe di composizione diretta da Marybel Dessagnes.





Musée des explorations du monde, Le Suquet

Dalle 19: il progetto C'est mon patrimoine sarà presentato nel cortile del museo sotto forma di spettacolo di danza e musica che riunisce artisti e bambini. Uno spettacolo di danza verticale sarà eseguito sulla torre medievale dalla compagnia "Rêverie danse vertical". La performance sarà accompagnata dal musicista Fady Zakar e da un coro di bambini che hanno partecipato nell'anno scolastico 2021-2022 a un progetto di scoperta della musica e della danza.



Dalle 20 alle 22: visita alle collezioni permanenti del museo ed alla mostra temporanea Visages des frontières alla presenza dell'artista Haralampi G. Oroschakoff. Saranno proposte anche brevi mediazioni, incentrate su tatto, udito e olfatto;



Dalle ore 22 alle ore 24: il personale del museo fornirà mediazioni "spontanee" ai visitatori attorno a una selezione di oggetti delle collezioni permanenti.



Informazioni utili

Informazioni allo 04 89 82 26 26 o mediationmusees@ville-cannes.fr o su www.cannes.com / www.nuitdesmusees.com .

/ . Le mediazioni, il concerto e lo spettacolo di danza verticale sono ad accesso libero, nel limite dei posti disponibili, senza prenotazione.