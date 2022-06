Nizza, trenta fotografie in Place Massena per testimoniare cento giorni di aggressione all’Ucraina (Foto)

La manifestazione con le foto della guerra in Ucraina

Sotto il sole che è “assai poco” primaverile, che scalda ed a momenti brucia, una grande bandiera ucraina aiuta ad individuare un gruppo di persone che, in Place Massena, nello spazio antistante le fontane, reggono in mano una fotografia.

Trenta fotografie, per l’esattezza, che raccontano i primi 100 giorni della guerra di aggressione della Russia all’Ucraina, delle distruzioni, delle morti, delle sofferenze umane, dei tanti ricordi che se ne sono andati sotto le bombe.

Fanno andare con la mente agli stupri, alle violenze, alle intimità violate, a tutto quel criminale bagaglio che contraddistingue la guerra “portata” in Ucraina.

Sono foto che raccontano e testimoniano, proposte in mezzo alla gente che passeggia tra il Festival del Libro e la ricerca dell’ombra lungo la Promenade du Paillon, che non parlano di vacanze, ma che ricordano quanto la pace e la serenità siano labili: in Ucraina, a febbraio, una mattina…

La mostra è stata organizzata su iniziativa dell’ambasciata ucraina e, materialmente, dall’associazione franco-ucraina della Costa Azzurra.