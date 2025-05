Jacques Rancière protagonista a Parigi: la filosofia e il potere dei sentimenti

Mercoledì 14 maggio, la Maison de la Poésie di Parigi ha ospitato una conferenza magistrale di Jacques Rancière, vincitore del Prix de la Principauté 2023, riconoscimento assegnato congiuntamente da Les Rencontres Philosophiques de Monaco e dalla Fondation Prince Pierre.

L’evento, intitolato La Force des Sentiments, si è concentrato su un tema chiave del pensiero di Rancière: il rapporto tra sapere, sentimenti e dominio sociale. Il filosofo francese ha messo in discussione la supposta superiorità della conoscenza razionale rispetto agli affetti, analizzando come il sapere stesso generi sentimenti e come questi influenzino la costruzione del pensiero e della società.

L’incontro si inserisce nel progetto delle Rencontres Philosophiques de Monaco, fondato nel 2015 con l’obiettivo di premiare l’intera opera di pensatori di spicco, non solo singoli testi. Tra i vincitori delle edizioni precedenti figurano Julia Kristeva (2021), Philippe Descola (2022) e Souleymane Bachir Diagne (2024), a conferma della vocazione internazionale di questo prestigioso premio.

Ogni anno, il Prix de la Principauté viene assegnato durante la cerimonia ufficiale della Fondation Prince Pierre a Monaco, celebrando autori che hanno aperto nuove strade nel campo della filosofia e del pensiero contemporaneo. La conferenza di Parigi rappresenta quindi un’occasione per approfondire le idee di Rancière e riflettere sul suo contributo alla comprensione della società e delle dinamiche del sapere.