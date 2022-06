Alpes Maritimes: alla scoperta del territorio. Arrière pays, tour in bicicletta (Foto)

Quello che ci propone, questa volta, Danilo Radaelli è un “tour” in bicicletta di 88 chilometri lungo l’arrière pays nizzardo.

Una serie di paesi, di villaggi e di scorci bellissimi che mentre si rincorre la strada che si arrampica e scende consentendoci di apprezzare un itinerario che, ogni giorno, compiono tanti appassionati delle due ruote.

Il “giro” in bicicletta ci porta a Tourette Levens per poi proseguire per Col de Chateauneuf e il successivo villaggio, mentre lungo il cammino si scorgono, in basso, Contes e in alto Berre les Alpes.

Il percorso prosegue poi, in parte anche su sterrato, per superare il villaggio di Bendejun e scendere nuovamente sulla strada principale per poi affrontare la salita che conduce a Coaraze.

Non basta: occorre “salire” verso plateau Saint- Michel in direzione del monte Férion per raggiungere quota 1.200 metri e affrontare un ultimo chilometro in salita particolarmente duro prima di iniziare la discesa su sterrato in direzione del villaggio di Duranus, nella valle della Vésubie e da qui fino a Nizza.