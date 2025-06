Cultura e musica sotto il sole di giugno: gli eventi imperdibili tra Saorge e La Turbie

Domenica 8 giugno, il Monastero di Saorge apre le sue porte per un’intera giornata dedicata alla bellezza del suo giardino. Tra visite guidate alla scoperta di piante e pergolati, laboratori fotografici e racconti per bambini, questo evento promette un’immersione totale nella natura e nella storia del monastero. Un’opportunità ideale per esplorare uno dei luoghi più affascinanti della regione e godere di attività pensate per famiglie e appassionati di botanica.

Creatività e storia con i LEGO

Lo stesso giorno, il Trophée d’Auguste a La Turbie propone un’esperienza insolita: la ricostruzione del celebre monumento romano attraverso i mattoncini LEGO. Un laboratorio pensato per i più giovani, che permetterà di comprendere l’architettura antica divertendosi, avvicinando così anche i meno esperti al fascino della storia romana.

Miss Badessa conquista il Trophée d’Auguste

Sabato 14 giugno, invece, sarà il momento del grande ritorno di Miss Badessa con Triomphe au Trophée. Dopo il successo parigino, la diva dragmatica incanterà il pubblico con un viaggio musicale attraverso le eroine dell’opera, accompagnata dal violoncello di Émilie Girard-Charest. Tra scenografie storiche e celebri melodie, il pubblico sarà immerso in un’atmosfera coinvolgente e originale, che culminerà con una degustazione di vino romano e prelibatezze dell’epoca.

Vivaldi al Monastero di Saorge

Infine, domenica 15 giugno, la musica barocca sarà protagonista con Viva Vivaldi. L’Orchestra Barocca della Valle della Roya eseguirà Le Quattro Stagioni, in un’esibizione che guiderà il pubblico attraverso i suoni e i colori della natura. Un’occasione per riscoprire un capolavoro senza tempo, in un luogo di straordinaria bellezza e suggestione.

Con eventi che spaziano dal patrimonio storico alla musica classica, passando per esperienze interattive, il mese di giugno si annuncia ricco di emozioni tra Saorge e La Turbie. Per informazioni e prenotazioni, sono disponibili i contatti dei siti coinvolt