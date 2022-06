Nave da crociera espulsa dal porto di Nizza: inquinamento eccessivo

C’è sempre una prima volta, in tutto: l’altra notte una nave da crociera con 300 ospiti a bordo, oltre al personale di servizio, è stata costretta a lasciare, in fretta e furia, il porto di Nizza e fare rotta verso un altro scalo.

Il motivo: l’eccessivo inquinamento prodotto per assicurare il funzionamento dei servizi interni.

Si tratta dell’Aegean Odyssey, giunta il mattino dal porto di Ajaccio: a Nizza si sarebbe dovuta fermare due notti, ma l’eccessivo fumo prodotto ha allarmato sia i responsabili del porto, sia i cittadini che vivono nella zona.

Così, per la prima volta, è stata utilizzata una normativa che consente, in caso di disturbo alla quiete pubblica, di invitare un battello a lasciare il porto ove era ormeggiato.

La decisione è stata assunta di concerto dalla Capitaneria di porto, sollecitata dalla Olivier Bettati che dirige la “Mission port”, sentito Christian Estrosi in quanto la Métropole é comproprietaria del porto.

Il capitano del battello è stato invitato a lasciare senza indugio il Port Lympia: recuperati i passeggeri che erano scesi a Nizza, verso mezzanotte il battello è partito, dopo aver trovato un porto disponibile ad accoglierlo e si è diretto a Seyne sur-Mer, nel Var, dopo che anche Cannes aveva respinto la richiesta di ancoraggio per le medesime ragioni.

La nave Aegean Odyssey (IMO: 7225910, MMSI: 374757000) è una nave passeggeri costruita nel 1973 che naviga attualmente sotto bandiera di Panama: è lunga 140 metri e larga 20.

La vicenda pare destinata a non finire qui: l’armatore greco ha vivamente protestato, ha sottolineato i danni causati dalla decisione e minacciato di adire le vie legali.