Monaco Art Week 2025: sei giorni d’arte tra passato e contemporaneità nel Principato

Monaco si prepara ad accogliere, dal 7 al 12 luglio 2025, la settima edizione della Monaco Art Week, un evento di rilievo internazionale che si svolgerà sotto l’Alto Patronato di S.A.S. il Principe Alberto II e avrà l’onore di vedere S.A.R. la Principessa Alexandra di Hannover come madrina ufficiale.

Ideata per valorizzare il dialogo tra gallerie d’arte, case d’asta e appassionati del settore, la manifestazione si presenta come un percorso culturale diffuso attraverso alcuni dei quartieri più iconici del Principato.

Per sei giorni, il pubblico potrà immergersi in un itinerario ricco e variegato fatto di mostre, incontri con gli artisti e conferenze, un’opportunità per scoprire la pluralità delle espressioni artistiche, dalle arti antiche alla contemporaneità, passando per la pittura, la scultura e l’alta gioielleria.

L’iniziativa si inserisce all’interno di una settimana densa di appuntamenti per il panorama artistico monegasco: in contemporanea si svolgerà la fiera internazionale Art Monte-Carlo (dal 7 al 9 luglio), l’inaugurazione dell’attesissima mostra estiva del Grimaldi Forum, “Couleurs! Chefs-d’œuvre du Centre Pompidou”, e l’apertura della rassegna storica “Monaco et les Napoléon(s). Destins croisés”, che sarà visitabile dall’11 luglio al 31 agosto.

La Monaco Art Week 2025 vedrà la partecipazione di 15 realtà artistiche distribuite in diverse zone della città: Artcurial, Christie’s, collect|mc, Hauser & Wirth, HOFA, Hôtel des Ventes de Monte-Carlo, Kamil Art Gallery, Elisabeth Lillo-Renner, Moretti Fine Art, Opera Gallery, Almine Rech, Galerie Adriano Ribolzi, Sotheby’s, Teos Gallery Monte-Carlo e M.F. Toninelli Art Moderne. Le esposizioni saranno accessibili lungo un percorso che guiderà il visitatore attraverso gli spazi dei diversi partecipanti, favorendo un dialogo continuo tra luoghi, opere e pubblico.

L’inaugurazione ufficiale si terrà lunedì 7 luglio, con un cocktail di apertura che darà il via a una settimana di scambi artistici e scoperte. L’evento gode del sostegno prezioso dei suoi sponsor principali, EFG Bank (Monaco) e Moravia Yachting, e conta sulla collaborazione consolidata della SMT – Société Monégasque de Transports, storico partner logistico. La Monaco Art Week si conferma dunque come un appuntamento culturale imprescindibile per gli amanti dell’arte, capace di fondere raffinatezza, internazionalità e accessibilità in un contesto urbano elegante e dinamico come quello del Principato.