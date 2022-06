“Questo é vietato!”, le principali multe che si rischiano in spiaggia

Pic Nic in spiaggia, la sera,a Nizza

Bisogna stare attenti perché, anche in spiaggia, a Nizza, si rischiano delle multe: sono numerose le ordinanze che sono state emesse, negli anni, che, se violate, producono delle ammende.

Anche quest’anno le spiagge di Nizza sono particolarmente sorvegliate dalla Polizia Municipale, sia attraverso un battello che si sposta a pochi metri dal litorale, sia con agenti che percorrono le spiagge.

Ecco i principali divieti, con le relative sanzioni

Cani in spiaggia

Sono ammessi solo nelle aree a loro destinate e cioè a Carras, alla Plage de la Lanterne e di fronte all'Ospedale Lenval. In tutte le altre spiagge vige il divieto assoluto di accesso per i quattro zampe. Nella spiaggia Plage de la Lanterne, inoltre, sono vietati i cani di prima categoria (quelli definiti d’attacco), mentre quelli di seconda categoria (cani da guardia o da difesa) devono essere tenuti al laccio. La violazione alla norma che vieta l’accesso ai cani in spiaggia provoca una sanzione di 17 euro.

Barbecue

E’ vietato fare delle grigliate in spiaggia, per ragioni di pulizia ed anche per gli impliciti rischi di provocare incendi agli ombrelloni se qualche tizzone li raggiunge. La multa è di 17 euro, che però sale a 135 euro se viene sporcato il suolo pubblico o vengono emessi fumi che risultano fastidiosi alle persone vicine.

Sigarette

In spiaggia a Nizza (a differenza di Cannes) è ancora permesso fumare, fatta eccezione per le spiagge sulle quali sventola la bandiera di plages sans tabac. Le spiagge “libere da fumo” sono Centenaire, Lenval, Sainte-Hélène, Bains Militaires dove accendersi una bionda costa 135 euro.

Dormire “sotto le stelle”

Pochi lo sanno, ma l’accesso alle spiagge di Nizza, fatta eccezione per i pescatori professionisti o dilettanti, è vietato dalle 22 alle 7. Sulle spiagge è vietato pure installare tende o altri manufatti che, nelle ore notturne, consentano un riparo. In ogni caso la sanzione per chi è sorpreso a pernottare sulle spiagge è di 17 euro.

Pic Nic in spiaggia

E’ consentito consumare pasti, anche in compagnia, sulla spiaggia, non vi sono, a Nizza, particolari divieti per chi organizza un pic nic in riva al mare. Con un’avvertenza: “dimenticare” i rifiuti sulla spiaggia costa caro, la multa è di 135 euro.