Il nostro collaboratore Danilo Paparelli, noto vignettista che ha firmato anche alcuni carri del Carnevale di Nizza, ha dedicato all'entrata nel cuore del carnevale in un clima internazionale difficile, complicato e comunque negativo sotto tutti i punti di vista, questa simpatica vignetta.
domenica 01 febbraio
sabato 31 gennaio
venerdì 30 gennaio
01 febbraio 2026
Quando una vignetta vale come mille editoriali
Tempi di chiacchiere e bugie...
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
