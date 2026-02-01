 / Altre notizie

Altre notizie | 01 febbraio 2026, 10:00

Quando una vignetta vale come mille editoriali

Tempi di chiacchiere e bugie...

Quando una vignetta vale come mille editoriali

Il nostro collaboratore Danilo Paparelli, noto vignettista che ha firmato anche alcuni carri del Carnevale di Nizza, ha dedicato all'entrata nel cuore del carnevale in un clima internazionale difficile, complicato e comunque negativo sotto tutti i punti di vista, questa simpatica vignetta.


Beppe Tassone

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium