Testimoni di Speranza: la Chiesa indonesiana tra sfide ambientali e resilienza (Video)

L’Aide à l’Église en Détresse (AED) ci invita a conoscere le comunità cattoliche dell’arcipelago indonesiano, un territorio di oltre 17.000 isole oggi sempre più esposto a problemi ambientali gravi. Inondazioni, innalzamento del livello del mare e deforestazione mettono a dura prova la vita quotidiana degli abitanti e delle Chiese locali.

Il progetto Témoins de l’espérance – Testimoni di Speranza – racconta storie di coraggio e resilienza. Le parrocchie, pur affrontando sfide quotidiane legate all’ambiente, continuano a svolgere un ruolo centrale nella coesione sociale, nel sostegno ai più vulnerabili e nella conservazione della fede.

Grazie alla collaborazione tra AED e le diocesi indonesiane, vengono realizzate iniziative concrete: formazione di giovani volontari, promozione di pratiche sostenibili e sostegno alle famiglie colpite da calamità naturali. “Nonostante le difficoltà, la comunità rimane unita e determinata a testimoniare la propria fede”, sottolineano i rappresentanti dell’AED.

Nel video qui sotto, prodotto da Aide à l’Église en Détresse (AED), si possono vedere immagini e testimonianze delle comunità cattoliche dell’arcipelago indonesiano, impegnate ogni giorno ad affrontare le crescenti sfide ambientali con fede e speranza.

Queste storie dimostrano come solidarietà e fede possano essere strumenti concreti di resilienza, capaci di aiutare le comunità a superare crisi ambientali e sociali senza perdere la speranza.



https://diocese.mc/comprendre/temoins-de-lesperance-janvier-2026