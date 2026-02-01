Nizza alla portata di tutti: le visite guidate del mese di febbraio (Foto)

Una bella idea, concedersi delle visite guidate alla città di Nizza. Una serie di proposte varie ed anche nuove rispetto a quelle proposte negli scorsi anni.



Questo il programma del mese di febbraio 2026







Les incontournables

Vieux-Nice - Testimone della Storia ed erede delle tradizioni – Ogni martedì alle 14,30 e ogni venerdì alle 9,30 – Appuntamento: Centre du Patrimoine - Le Sénat, 14 rue Jules-Gilly;



Quand Nice invente la Riviera - Una città nata dalla villeggiatura. Ogni giovedì ore 10 – Appuntamento: Centre du Patrimoine – Le Sénat, 14 rue Jules-Gilly



Les vagabondes

Des Fortifications à la place Royale -Martedì 10 e 24 febbraio 2026 ore 14,30.– Appuntamento alla Crypte archéologique, place Toja.



Crypte archéologique - Place Jacques-Toja – Ogni mercoledì e venerdì alle 14 e alle 15, ogni sabato e domenica ore 14 -15 e 16. Prenotazioni al Centre du Patrimoine - Le Sénat o su vah.nice.fr.



Il Bellandarium - Grazie alla sua posizione privilegiata, la torre Bellanda offre una delle più belle vedute sulla Baia degli Angeli e racconta la storia millenaria della collina del Castello.

Orari di apertura: Martedì, mercoledì, giovedì e sabato dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00

Ritrovo: Montée Lesage, collina del Castello. A partire dal 13 gennaio il martedì, mercoledì, giovedì e sabato dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17 e il venerdì dalle 9 alle 12,30.



L'Opéra di Nizza - Ricostruito dopo il terribile incendio del 1881, l'Opéra è un luogo di riferimento per l'arte lirica. Ingresso principale dell'Opéra (piazzale): 4-6 rue Saint-François-de-Paule. Orario: lunedì alle 14:30 - Non è possibile acquistare i biglietti sul posto, ma è possibile acquistarli presso il Centro del Patrimonio – Le Sénat o su vah.nice.fr.





Un site une heure

Hôtel du Couvent

Appuntamento in cima alla Montée Rossetti, davanti al portale del Castello. Venerdì 6, 13, 20 et 27 febbraio 2026.



Balades patrimoniales

La Promenade du Paillon, stagione 2

Visita guidata a due voci per scoprire il patrimonio storico, architettonico, naturale e scientifico.

Ritrovo all’esplanade de la Bourgada, in cima alla scalinata che conduce al MAMAC.

Giovedì 26 febbraio alle 10:00



Nice vue par les peintres

La luce di Nizza ha sempre ispirato i pittori. Giovedì 19 febbraio ore 10. Ritrovo: 5 promenade des Anglais



Nice et les écrivains

Alla scoperta di Nizza attraverso la penna di celebri scrittori nizzardi o innamorati di Nizza.

Giovedì 5 febbraio 2026. Appuntamento in Place Pierre-Gautier, davanti al Palazzo della Prefettura.



Le Quartier de Riquier

Passeggiata nel cuore di un quartiere storico e industriale, oggi diventato residenziale.

Ritrovo in place Garibaldi, davanti alla giostra.

Giovedì 12 febbraio 2026.





Informazioni utili

Service Ville d’Art et d’Histoire - Centro del Patrimonio - il Senato - Rue Jules Gilly 14 – Vieux Nice - Telefono 04 92 00 41 90 - Ricevimento pubblico: lunedì dalle 14 alle 17 e dal martedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17.

Costi

Normale 6 euro

Ridotto 2,5 euro (studenti, anziani, disoccupati, disabili).









