Una passeggiata nell’Arrière pays col “Rando Bus”: Vallée de la Tinée e Haute Vallée de la Vésubie

Un’opportunità per chi vuole staccare un giorno dalle spiagge e dal sole della Costa Azzurra per addentrarsi nelle splendide località dell’arrière pays nizzardo per dedicarsi alle passeggiate, dalle meno impegnative a quelle che richiedono un po’ più di allenamento.

Vi è un bus delle Lignes d’Azur, che parte il mattino alle 8 dalla fermata di Nice Grand Arénas (coincidenza con la Ligne 2 del tram) che raggiunge la Moyenne Vallée de la Tinée e la Haute Vallée de la Vésubie.

Si tratta del bus della linea 90 meglio conosciuto come “Rando Bus” che giunge a Roquebillière alle 9,02, a Saint-Martin-Vésubie alle 9,15 e a La Colmiane alle 9,35.

Questo “Rando bus”, che ha coincidenze a Roquebillière con la Navette Gordolasque / Merveilles e a Saint-Martin-Vésubie con le navettes Le Boréon-Salèse e Madone de Fenestre, consente una serie di escursioni.

In particolare

Boréon Circuit de Trecolpas

Lac Nègre

Pas du Préfouns

Circuit des Adus

Randonnées de la Madone e de Fenestre

Circuit du Pic de La Colmiane Le Lac Autier

Inoltre, con una notte trascorsa in rifugio , la camminata da Gordolasque al Boréon attraverso la Madone de Fenestre.

Il costo del biglietto è di 1,5 euro per ogni corsa e si paga a bordo del bus.

Al fondo di questo articolo il volantino che descrive le varie opportunità che la linea 90 offre .

Il ritorno a Nizza prevede partenze alle 18,10 da La Colmiane, alle 18,30 da Saint-Martin-Vésubie ed alle 18,45 Roquebillière e l’arrivo a Nizza Grand Arénas è previsto per le 19,50.