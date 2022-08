Alpi Marittime e Var: manca la benzina nei week end. Meglio essere previdenti

In Costa Azzurra e nel Var molti automobilisti hanno dovuto rinunciare a spostarsi durante i fine settimana.

Nei week end, infatti, la benzina nelle due versioni “Sans Plomb 95” e “Sans Plomb 98” manca o comunque scarseggia e la si trova in pochi distributori presi d’assalto.

Una sorte ben diversa da quella che tocca alle auto a gasolio che non faticano ad essere rifornite.

Cosa sta succedendo?

Al solito una somma di concause alla fine ha generato l’ennesima emergenza di questa estate “spartiacque”, nella quale molto cambia e spesso…non in meglio.

Innanzi tutto il divieto, durante i fine settimana, ai camion cisterna di spostarsi sulla rete stradale: è una norma di sicurezza per evitare di accrescere i problemi durante gli ingorghi e gli incolonnamenti che si registrano molto spesso sulla rete stradale e autostradale francese.

Così anche durante i week end di agosto nessuno spostamento (fatto salvo per rifornire i distributori posizionati sulla rete autostradale) è consentito dalle 7 alle 19. Le autobotti che normalmente si riforniscono a à Puget-sur-Argens ed a Fos-sur-mer rimangono nei parcheggi durante i fine settimana.

Altra causa l’accresciuto numero di auto che sono alimentate a benzina, rispetto a quelle a gasolio che sono in sensibile e continuo calo. Questo anche per la crescita dei veicoli ibridi alimentati con la benzina.

Terza motivazione, la capacità delle cisterne che è ridotta per quanto concerne la benzina, ma non per il diesel.

La somma di queste tre cause genera una carenza di benzina durante i fine settimana.

Consiglio pratico: fare il pieno il giovedì, così da evitare lunghe code il venerdì ed anche il cartello “Pas de Sans Plomb”.