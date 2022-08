“Ode à la vie”, domani sera torna il Festival International d’Art Pyrotechnique di Cannes

Quarta serata del Festival International d’Art Pyrotechnique di Cannes: domani sera, lunedì 8 agosto, alle ore 22 saranno dei “fuochi italiani” a colorare la Baia.

Sarà la volta di Pirotecnica San Pio a colorare il cielo con uno spettacolo dal titolo: “Ode alla vita”.





Pirotecnica San Pio

Pirotecnica San Pio è un'azienda italiana nata negli anni '50, specializzata nella produzione e vendita di prodotti pirotecnici di alto livello.

Discendenti di una stirpe di due generazioni di pirotecnici e appassionati di quest'arte, perpetuano l'entusiasmo e lo spirito di innovazione che li guida.

Il loro lavoro è principalmente rivolto alla ricerca costante di nuovi effetti: privilegiano l'intensità e la vivacità dei colori utilizzati come valore aggiunto ed operano in un contesto di totale sicurezza.

Fornitore di molte aziende pirotecniche a livello nazionale e internazionale, Pirotecnica San Pio ha vinto numerosi premi. Un successo ottenuto grazie alla continua evoluzione nella creazione ed a una concezione coreografica estremamente complessa e originale.



Tema: Inno alla vita

La vita è bella, il celebre film di Roberto Benigni (1997), vincitore di tre Oscar, un César e il Gran Premio della Giuria al Festival di Cannes, ha ispirato i pirotecnici della Pirotecnica San Pio che vogliono rendere omaggio alle genti dell’Ucraina attraverso un inno alla vita.

Poche parole che ci ricordano quanto sia importante saper apprezzare il dono della vita e come felicità e voglia di vivere siano più forti di tutte le incertezze e le ingiustizie subite durante eventi tragici e imprevedibili.

Uno spettacolo d'arte pirotecnica ha il potere di riunire migliaia di persone attorno agli stessi valori, di condividere momenti di leggerezza e qualche sorriso.

Attraverso le luci e l'armonia della coreografia, il gruppo di Pirotecnica San Pio comunica entusiasmo, gioia e amore e trasporta il pubblico in uno struggente inno alla vita.



Musiche

Carillon - Ennio Morricone

Abbiamo vinto + Parlé - Nicola Piovani

Volare - Domenico Modugno

Volare - Claudio Baglioni

Volare - Fred Buscaglione

Volare - Dean Martin

Volare - Gipsy Kings

Forrest Gump - Alan Silvestri

Don’t you - Simple Minds

Princes of the Universe - Queen

Sarah Brightman - Fleur du mal Parlé

Fraquito - Le Bolero de Ravel

Bond - Fuego

The Pussycat Dolls - Sway