All’alba, a Nizza, si “lavano” le spiagge… (Foto)

Tutte le mattine, intorno alle 5, parte l’operazione della pulizia delle spiagge di Nizza.

Un gruppo di dipendenti comunali inizia un lungo e meticoloso lavoro di raccolta dei rifiuti abbandonati durante la notte, di svuotamento dei cestini e di sostituzione dei sacchetti. Intanto, dal mare, giunge un forte getto “sparato” da un’apposita imbarcazione, unica nel suo genere in Francia, assicurano i responsabili.

E’ infatti adattata per eseguire l’operazione di pulizia su spiagge prive di sabbia, ma contraddistinte dai “galets”.

Con la forza della pressione lava a fondo i ciottoli e mette le spiagge nella condizione ideale per accogliere i bagnanti che, allo spuntar del sole, già sono parecchi sulla riva per concedersi il primo bagno che, a quell’ora, avviene in acque particolarmente limpide che consentono di godere della vista dello splendido fondale.

Al fondo di questo articolo la "fotocronaca"