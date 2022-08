Nizza, la Farandole entra nel vivo: due serate al Théâtre de Verdure (Video e foto)

Entra nel vivo la sessantaquattresima edizione della "La Farandole", il Festival Internazionale del Folklore di Nizza, che sta colorando le strade di Nizza e dell’arrière pays.

Oggi, sabato 13 agosto e domenica 14 agosto due imperdibili rappresentazioni sono in programma al Théâtre de Verdure con inizio alle 20,30, mentre il villaggio con gli stand sarà aperto dalle 19,30.

Il Festival internazionale del folclore di Nizza, creato nel 1935, è uno dei più antichi festival del suo genere in Europa.

Scomparso nel 1995 dopo 60 anni di attività, la città di Nizza, ha voluto, nel 2017, far rivivere questo evento, atteso sia dai nizzardi che dai turisti e dagli amanti della musica tradizionale. È stato riconosciuto ed etichettato dal CIOFF (Conseil International des Organisations de Festivals de Folklore), partner ufficiale dell'UNESCO.

Questo il programma delle giornate conclusive della manifestazione che vede la partecipazione, oltre ai gruppi folkloristici della Contea di Nizza, anche rappresentative provenienti da Colombia, Panama, Senegal, Sri Lanka e Tahiti.

Sabato 13 agosto 2022

Dalle 10 alle 12 – Passeggiate in 6 mercati (Saleya, St François, St Roch, Masséna, Fontaine du Temple e Liberation)

Ore 19,30 - Apertura degli stands du Monde al Théâtre de Verdure

Dalle 20,30 alle 22,30 - Serata latina al Théâtre de Verdure con i gruppi del Panama e della Colombia

Serate spettacolo a Isola, Saint-Jeannet e Colomars



Domenica 14 agosto 2022

Ore 18 - Cerimonia di pace al Kiosque à musique con tutti i gruppi

Ore 19,30 - Apertura degli stands du Monde al Théâtre de Verdure

Dalle 20,30 alle 23 - Serata di gala al Théâtre de Verdure con tutti i gruppi



Lunedì 15 agosto

Ore 19 - Sfilata lungo la Coulée Verte con tutti i gruppi

Dalle 20 alle 21,30 - Serata di chiusura in Piazza Isaak Rabin

Il biglietto d’ingresso per assistere alle serate in programma al Théâtre de Verdure costa 6 euro. L’accesso è gratuito per i bambini.