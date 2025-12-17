Mercatino di Natale a Saorge: festa e sapori in Place Ciapagne

Musica dal vivo, balèt, racconti, stand di trucco, tombola, stand di artigiani e produttori locali, da bere e da mangiare dolce e salato, vin brûlé e zuppe! ©LaSauce

Il villaggio di Saorge accende l’atmosfera delle feste con il tradizionale Marché de Noël che si terrà sabato 20 dicembre 2025 in Place Ciapagne (Place Georges Clémenceau) dalle 10:00 alle 17:00. L’evento è ad accesso libero e si propone come momento di convivialità e di scoperta delle eccellenze locali.

Per l’intera giornata, i visitatori potranno esplorare numerosi stand di produttori locali, con offerte gastronomiche, artigianali e degustazioni tipiche. La manifestazione è completata da vin chaud, zuppe e altre specialità dolci e salate che contribuiscono a creare un clima festoso e accogliente.

La giornata sarà animata da musica dal vivo, che accompagnerà un balèt tradizionale, e da altre attività di intrattenimento. A 14:00, nella sala delle feste, l’associazione Contes d’ici et d’ailleurs proporrà racconti narrativi per grandi e piccini. Sarà organizzata anche una tombola con numerosi premi in palio, per aggiungere un ulteriore momento di divertimento alla festa.

L’appuntamento del Marché de Noël di Saorge rappresenta un’occasione per valorizzare il sapere artigianale e le produzioni del territorio, favorendo gli incontri e lo spirito di comunità in vista delle festività natalizie.

Per ulteriori dettagli sull’evento e il programma completo delle iniziative natalizie a Saorge consultare il sito ufficiale del comune:

https://www.menton-riviera-merveilles.fr/offres/marche-de-noel-saorge-fr-6091670/