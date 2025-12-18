Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.
ANTIBES
Les fêtes de fin d'année
Antibes - Tutti i giorni fino al 4 gennaio 2026
Esplanade du Pré des Pêcheurs - Dalle 11:00 alle 21:00 nei giorni feriali - Fino alle 22:00 venerdì e sabato
Place De Gaulle - Dalle 11 alle 19,30
Place des Martyrs de la Résistance - Dal 20 dicembre al 4 gennaio – Dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 14 alle 18
Place nationale - Tutti i giorni fino al 4 gennaio 2026 - Dalle 10,30 alle 19,30
Présence du Père Noël
Il 20, 22, 23 & 24 dicembre e il 21 dicembre con la Parade des peluches
Juan-les-Pins - Tutti i giorni fino al 4 gennaio 2026
Petite pinède
Dalle 9,30 alle 21 e il 22 i venerdì e sabato
Le chemin des crèches - Fino all’11 gennaio
Jardin de la pinède
Dalle 9,30 alle 17
Le jogging du Père Noël - Plage du ponteil - Antibes
Il 20 dicembre
Divers
Collecte de sang - Centre Croix-Rouge – Antibes - Il 19 & 20 dicembre
Théâtre
Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes - 260 avenue Jules Grec - Antibes
- Trois contes et quelques - Il 18, 19 & 20 dicembre
Théâtre Le Tribunal - 5 place Amiral Barnaud - Antibes
- Tu vœux ou tu vœux pas ? - Il 18, 19 & 20 dicembre
- Le grincheux de Noël - il 20 & 21 dicembre
Antibéa Théâtre - 15 rue Georges Clémenceau - Antibes
- Improvisation Théâtrale - IL 19, 20 & 21 Dicembre
- P'tit Croco et le Lutin Farceur - Il 22 Dicembre
- Embuche de Noël - Il 23 Dicembre
Mostre – Esposizioni
- Architetture - Fino al 3 gennaio 2026 - Médiathèque A. Camus – Antibes
- Hommage à Arman - & Exposition de Bernar Venet – Fino al 4 gennaio 2026 - Musée Picasso – Antibes
- Converto paginam – Fino al 10 gennaio 2026 - Expace les Arcades – Antibes
- Homard et langouste - Fino al 31 gennaio 2026 - Musée de la Carte Postale – Antibes
- L’objet du moment: la tablette en plomb d'Antipolis – Fino al 1° marzo 2026 - Musée Archeologie – Antibes
- Retour sur le tourisme : Une histoire d'images Fino al 6 dicembre - Boulevard d'Aguillon – Vieil Antibes
Visite guidate
- Natale in Provenza ad Antibes - Il 18 & 24 dicembre ore 15.
AURON
Spectacle de Noël EKLABUL
Mercoledì 24 dicembre 2025 da 16:30.
place centrale
Noël à Auron
Spettacolo
Mercoledì 24 dicembre 2025 dalle 15 alle 23:30.
Place centrale - Patinoire
BEAULIEU SUR MER
Le Noel de Bobby Joe – Compagnie LES 13 REVES
Festa tradizionale
Sabato 20 dicembre 2025 da 15.
Crypte de l'Eglise
bd du Général Leclerc
Giri in carrozza trainata da cavalli
Festa tradizionale
Martedì 23 dicembre 2025 dalle 10 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18.
Martedì 30 dicembre 2025 dalle 10 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18.
Devant l'épicerie l'Entrecôte / les Halles de Beaulieu
36 boulevard Marinoni
Pista di ghiaccio ecologica
Festa tradizionale
Da 22 Dicembre 2025 a 04 Gennaio 2026
Place Marinoni
CAGNES SUR MER
Cagnes-Sur-Mer fête Noël
Festa tradizionale
Fino al 31/12/2025 ogni giorno.
Cagnes-sur-Mer
CANNES
Soirée de gala - Jubilé
Le jeudi 18 décembre 2025
Horaire(s) :
19h
Hôtel Martinez, 73 bd de la Croisette à Cannes
Visite thématique - Poussière d'étoiles
Le jeudi 18 décembre 2025
Horaire(s) :
16h
Centre d'art contemporain La Malmaison
47 boulevard de la Croisette
Visite guidée - The Last Dance
Le samedi 20 décembre 2025
Horaire(s) :
14h
Suquet des Artistes
7 rue Saint-Dizier
Cirque - La Compagnie André Bouglione - Origine
Le samedi 20 décembre 2025
Horaire(s) :
18:00
Grand auditorium Louis Lumière
Palais des festivals et des congrès
1 boulevard de la Croisette
Le Festival International des Jeux à Gare Croisette ! Édition Festival des Créateurs
Le samedi 20 décembre 2025
Horaire(s) :
14h00 - 18h00
Gare maritime
Boulevard de la Croisette
Esplanade Pantiero
Théâtre - Les Aventuriers de Minuit
Le dimanche 21 décembre 2025
Horaire(s) :
18h00
Palais des Festivals et des Congrès de Cannes
Village de Noël au Palm Beach
Fino a giovedì 25 dicembre 2025
Palm Beach Cannes, place Franklin Roosevelt à Cannes
Noël à Cannes La Bocca 2025
Fino a domenica 28 dicembre 2025
Luoghi diversi
Mostre
Exposition - Jean-Michel Othoniel - Poussière d'étoiles
Fino a domenica 4 gennaio 2026
Horaire(s) :
Du mardi au Domenica : de 10h ore 13h et de 14h ore 18h
Juillet et agosto : tous les jours de 10h ore 19h
La Malmaison
47 boulevard de la Croisette
Exposition - Corine Borgnet - The Last Dance
Fino a domenica 4 gennaio 2026
Suquet des Artistes
7 rue Saint-Dizier
Exposition - Jean-Michel Othoniel - Poussière d'étoiles
Fino a lunedì 5 gennaio 2026
La Malmaison
47 boulevard de la Croisette
Exposition - Démones et déesses : de la vie à la mort
Fino a domenica 24 maggio 2026
Musée des explorations du monde
Place de la Castre - Le Suquet
Exposition - Aux origines de Cannes - Pêche et autres trésors de la mer
Fino a domenica 26 aprile 2026
Musée du Masque de fer et du Fort Royal
Île Sainte-Marguerite
Exposition - Quand le ciel nous tombe sur la tête !
Cannes face aux catastrophes naturelles du XVIIIe siècle ore nos jours
Fino al 5 giugno 2026
Horaire(s) :
Lun - Ven : 13h30 - 17h
Fermé les jours fériés
Espace Calmette - Archives contemporaines
18 rue Docteur Calmette
Exposition - Quand le ciel nous tombe sur la tête !
Cannes face aux catastrophes naturelles du XVIIIe siècle ore nos jours
Fino a venerdì 6 giugno 2026
Horaire(s) :
Lun - Ven : 13h30 - 17h
Fermé les jours fériés
Espace Calmette - Archives contemporaines
18 rue Docteur Calmette
CASTELLAR
Galerie d'Art La Renaissance: mostra collettiva di artisti
Fino al 31 dicembre
Galerie d'Art La Renaissance, 9 place Clemenceau
LA TURBIE
Spectacle "La véritable histoire du Père Noël"
Domenica 21 dicembre a 15:00
Espace Jean Favre, Salle polyvalente
LEVENS
Exposition « Voir et apprendre ore voir ensemble »
Fino al 31 Dicembre 2025
La Galerie du Portal
Place Victor Masseglia - Maison du Portal
MENTON
Visita guidata: Il Palazzo Riviera
Giovedì 18 dicembre da 10:00 a 11:30
Riviera Palace, 28 avenue Riviera
Stagione artistica del Casinò Barriere 2025-2026: Sogno Gospel
Venerdì 19 dicembre da 20:00 a 21:30
Casino Barrière Menton, 2 bis avenue Félix Faure
Lavoir théâtre - Les 7 dernières balades de mémé Jeanine
Venerdì 19 dicembre da 20:30 a 21:50
Le Lavoir Théâtre de Menton, 63 boulevard du Fossan
Visita guidata: La Basilica di Saint-Michel Archange
Venerdì 19 dicembre da 14:00 a 14:45
Basilique Saint-Michel Archange de Menton, Parvis de la basilique Saint-Michel, Place de l'église
Un Noël à la montagne - Parades
Sabato 20 dicembre da 16:30 a 18:00
Casino de Menton, 2 avenue Félix Faure
Le più belle colonne sonore Disney
Sabato 20 dicembre da 20:30 a 22:00
Théâtre Francis Palmero, Palais de l'Europe, 8 avenue boyer
Un Noël à la montagne - Déambulations
Domenica 21 dicembre da 11:30 a 12:30 e da 15:00 A 16:30
Casino de Menton, 2 avenue Félix Faure
Un Noël à la montagne - Spectacle musical
Martedì 23 dicembre da 15:00 a 16:00
Jardin Bioves, 14 avenue Boyer
Un Noël à la montagne - Spectacle « Les Fées de Noël »
Mercoledì 24 dicembre da 15:00 a 16:00
Jardin Bioves, 14 avenue Boyer
Un Noël à la montagne - Luges du père Noël
Fino al 4 gennaio
Esplanade Francis Palmero
Un Noël à la montagne - Les crèches
Fino al 4 gennaio
Place Koenig, Place de la Mairie, Place Honoré 2,
Un Noël à la montagne - Stands gourmands
Fino al 4 gennaio
Jardin Bioves - Partie Haute, 14 avenue Boyer
Un Noël à la montagne - Concerts de Jazz
Fino al 4 gennaio
Marché - Halles Municipales, 5 quai de Monléon
Un Noël à la montagne - Manèges
Fino al 20 dicembre
Jardin Bioves - Partie haute, 14 avenue Boyer
Mostre - Esposizioni
Mostra: un omaggio all'ex equipaggio di Calypso
Fino al 30 dicembre 2025
Musée de Préhistoire régionale,
place Lorédan Larchey
Mostra "I colori del fogliame"
Fino al 31 marzo 2026
Avenue Saint Jacques
Visita guidata del Val Rahmeh con giardiniere
Tutto l'anno il giovedì alle 10,15
Fiori/piante
Jardin du Val Rahmeh,
Avenue Saint Jacques
Visita guidata di Le Bastion, Museo Jean Cocteau
Tutto l'anno il lunedì e il sabato alle 14,30
Musée du Bastion Jean Cocteau, Quai Napoléon III,
Visite guidée : Le jardin Serre de la Madone
Tutto l’anno
Martedì, giovedì e sabato dalle 15 alle 16,30
Jardin Serre de la Madone, 74 route du Val de Gorbio
Visita alla tradizionale fabbrica di marmellata
Tutto l'anno
Prodotti locali
Maison Herbin
2 rue du Vieux Collège
Visita e degustazione di birre artigianali Mentonnaise
Tutto l'anno
La Mentounasc - Brasserie Artisanale 13 Route de Sospel
Visita Guidata del Limone di Mentone
Tutto l'anno dal martedì al sabato
10:00 - 12:00 14:00 - 17:00
Maison Gannac 2970 Route de Super Garavan
Visita guidata e pasto in stile rustico presso La Ferme des Citrons
Tutto l’anno – Dal lunedì al sabato ore 9,50 - 15
66 avenue des Alliés
MONACO
Thursday Live Sessions - Wolfgang Valbrun
Il 18 dicembre 2025
Orario di inizio dell'evento
18h30
10 Av. Princesse Grâce
Ciné-club "Les choristes"
Il 18 dicembre 2025
Orario di inizio dell'evento
19h00
18 Rue Bellevue
« Jardins et musées » : une conférence de Laurent Le Bon et Marc Jeanson
Il 18 dicembre 2025
Orario di inizio dell'evento
19h00
Organizzatore
1 Av. des Pins
Arbre de Noël de la Mairie
Il 19 dicembre 2025
Les Terrasses de Fontvieille
Les 50 ans de l'Académie
Il 19 dicembre 2025
Orario di inizio dell'evento
19h30
10 Av. Princesse Grâce
If trumpets could speak
Il 20 dicembre 2025
Orario di inizio dell'evento
19h00
7, rue Louis Notari
Monaco dance forum - cinéma - projection
Il 21 dicembre 2025
Orario di inizio dell'evento
11h00
10 Av. Princesse Grâce
" La Danseuse " de Stéphanie Di Giusto
Il 21 dicembre 2025
Orario di inizio dell'evento
11h00
10 Av. Princesse Grâce
Cats d'Andrew Lloyd Webber
Fino al 31 dicembre 2025
Opéra de Monte-Carlo
Place du Casino
Le village de Noël - Au pays de Nounours
Fino al 4 gennaio 2026
Apertura quotidiana ore 11 salvo venerdì 5 dicembre ore 16.
Port de Monaco
La Patinoire
Fino al 1° marzo 2026
Route de la Piscine
Exhibition - "Mediterranean 2050"
Fino a mercoledì 31 dicembre 2025
Museo oceanografico di Monaco
Avenue Saint-Martin
Exposition - Cactus
Fino al 11 gennaio 2026
17, avenue Princesse Grace
Exhibition - "CINÉAM, the Monaco independent film-makers club"
Fino a venerdì 30 gennaio 2026, dalle 9.30 alle 17.30
Istituto audiovisivo di Monaco
L'Engelin, 83-85, boulevard du Jardin Exotique
NIZZA
Da giovedì 18 a domenica 21 dicembre 2025 il giovedì e venerdì alle 20:30. La domenica alle 16.
Mercoledì 31 dicembre 2025 alle 19 e alle 22.
Théâtre de la Libé
1 bis rue Vernier
Chants de Noël – Conservatoire
Concerto
Giovedì 18 dicembre 2025 alle 18:30.
Venerdì 19 dicembre 2025 alle 18:30.
Conservatoire à rayonnement régional de Nice
127 av de Brancolar
Noëlle Perna – Mado fait son Cabaret
One man Show / One woman show
Da giovedì 18 a venerdì 19 dicembre 2025 da 20.
Stockfish
5 avenue François Mitterrand
Carmina Burana
Opera
Giovedì 18 dicembre 2025 alle 20.
Palais Nikaia
163 Boulevard du Mercantour
Casse-Noisette – Tchaïkovski
Opera
Giovedì 18 dicembre 2025 da 20.
Venerdì 19 dicembre 2025 da 20.
Sabato 20 dicembre 2025.
Domenica 21 dicembre 2025 da 15.
Martedì 23 dicembre 2025.
Mercoledì 24 dicembre 2025 da 17.
Giovedì 25 dicembre 2025 da 17.
Venerdì 26 dicembre 2025 da 20.
Sabato 27 dicembre 2025 da 20.
Domenica 28 dicembre 2025 da 15.
Martedì 30 dicembre 2025.
Mercoledì 31 dicembre 2025 da 19.
Opéra Nice Côte d'Azur
4/6 rue Saint-François de Paule
Lola Dubini – Prélude (en rodage)
One man Show / One woman show
Venerdì 19 dicembre 2025 alle 20:30.
Théâtre de la Cité
3 rue Paganini
Toc Toc - Teatro
Venerdì 19 dicembre 2025 alle 21:30.
Sabato 20 dicembre 2025 alle 20:30.
Mercoledì 31 dicembre 2025 alle 22:30.
Théâtre Bellecour
14 rue Trachel
Bat. B
Piaf ! Le spectacle
Spettacolo
Venerdì 19 dicembre 2025 alle 20.
Palais Nikaia
163 Boulevard du Mercantour
Le clan des veuves
Teatro
Venerdì 19 dicembre 2025 alle 21.
Théâtre l'Alphabet
19 rue Delille
Les conséquences
Teatro
Fino a venerdì 19 dicembre 2025 il mercoledì, giovedì e venerdì da 20.
Théâtre National de Nice - Salle de La Cuisine
155 Boulevard du Mercantour
Thimothée Curado – Présent !
One man Show / One woman show
Sabato 20 dicembre 2025 alle 20:30.
Théâtre de la Cité
3 rue Paganini
Gargantua
Teatro
Fino a sabato 20 dicembre 2025 il mercoledì, giovedì e venerdì ore 20. Il sabato ore 15.
Théâtre National de Nice - Salle des Franciscains
4-6 Place Saint-François
Comment bien réussir son burn-out ? – Fanny Pocholle
One man Show / One woman show
Sabato 20 dicembre 2025 alle 21.
Théâtre l'Alphabet
19 rue Delille
Vladimir Cauchemar
Concerto
Sabato 20 dicembre 2025 alle 19.
Stockfish
5 avenue François Mitterrand
Timothée Curado – Présent !
One man Show / One woman show
Sabato 20 dicembre 2025 alle 20:30.
Théâtre de la Cité
3 rue Paganini
Je préfère qu’on reste amis - Teatro
Domenica 21 dicembre 2025 alle 18.
Mercoledì 31 dicembre 2025 alle 20:30.
Théâtre Bellecour
14 rue Trachel
Crèche de Noël – Lou Presèpi Nissart
Festa tradizionale
Fino al 29/12/2025 ogni giorno.
Place Rossetti
L’Impasse Comedy Club
Fino al 31 dicembre 2025 - Tutti i mercoledì alle 20:30.
Théâtre de l'Impasse
Luminiscence – L’Odyssée céleste
Spettacolo
Fino al 28 Marzo 2026
Basilique Notre-Dame de Nice
2 rue d'Italie
Mostre – esposizioni
Vibrations Picturales – Christine Flori
Esposizione
Fino al 21/12/2025 ogni giorno dalle 10 alle 18.
Mostra di dipinti "Vibrazioni Pittoriche" di Christine Flori. Inaugurazione il 16 dicembre alle 18:00.
Galerie Ferrero
19 rue Droite
Les Orients perdus
Esposizione
Fino al 12 Gennaio 2026
Palais Lascaris
15 rue Droite
Henri Matisse – Chemin de Croix
Esposizione
Fino al 19 Gennaio 2026
Musée Matisse
164 avenue des Arènes de Cimiez
Henri Matisse – Chemin de Croix
Fino al 19 Gennaio 2026
Musée Matisse
164 avenue des Arènes de Cimiez
Constellation – Michael Kenna - Exposition
Fino al 25 gennaio 2026
Musée de la Photographie Charles Nègre
1 place Pierre Gautier
Mostra SUM? – Equilibrio assoluto
Fino al 01 Febbraio 2026
Musée des Arts asiatiques
405 Promenade des Anglais
Arénas
Claude Gilli – Clins d’oeil à l’école de Nice - Esposizione
Fino al 14 Febbraio 2026
l'Artistique, Centre d'arts et de Culture
27 bd Dubouchage
Nice, son passé ore de l’avenir - Exposition
Fino al 01 marzo 2026
Musée Masséna
Palais Masséna
65 rue de France
Mondes parallèles - Esposizione
Fino al 31 Marzo 2026
Musée International d'Art Naïf Anatole Jakovsky
Château Sainte-Hélène
Avenue de Fabron
Maurice Denis, années 1920. L’éclat du Midi - Esposizione
Fino all’8 Marzo 2026
Musée des Beaux-Arts Jules Chéret
33 avenue des Baumettes
06000 Nice
ROQUEBILLIERE
Ballo invernale
Festa tradizionale
Sabato 20 dicembre 2025 da 19:30.
Place de la Mairie
Visite guidée du vieux village de Roquebrune Cap Martin (sur demande)
Tutto l'anno 2025 - Aperto tutti i giorni
Avenue Raymond Poincaré
SAINT-ÉTIENNE-DE-TINÉE
Spectacle “La véritable histoire du Père Noël”
Lunedì 22 dicembre 2025 dalle 15 alle 16:30.
Salle des fêtes
SAINT JEAN CAP FERRAT
Atelier créatif : Coloriage de Mandalas de Noël pour enfants et adultes
Mercoledì 24 dicembre 2025 da 14.
Espace Les Néréides
Théâtre sur la Mer
SAINT-MARTIN-VÉSUBIE
Théâtre jeune public – “Le Lutin farceur de Noël”
Teatro
Domenica 21 dicembre 2025 dalle 15 alle 15:40.
Espace Jean Grinda
Place de la gare routière
Visites de la Brasserie du Comté
Degustazione
Martedì 23 dicembre 2025 dalle 16 alle 17:30.
Martedì 30 dicembre 2025 dalle 16 alle 17:30.
Giovedì 19 febbraio 2026 dalle 16 alle 17:30.
Giovedì 26 febbraio 2026 dalle 16 alle 17:30.
Lieu-dit Pra de la Majou
Démonstrations Gratuites Tournage sur bois et Gravure laser
Martedì 23 dicembre 2025 dalle 16 alle 17:30.
L'Atelier du Mercantour
969 route de la Colmiane
Spectacle de magie “Un magicien au pays des lutins”
Martedì 23 dicembre 2025 dalle 15 alle 16.
Salle Jean Gabin
Place de la Gare routière
Arrivée du père Noël
Festa tradizionale
Mercoledì 24 dicembre 2025 dalle 16 alle 18.
Place du Général de Gaulle
SAORGE
Mercatino di Natale
Sabato 20 dicembre da 10:00 a 17:00
Place Ciapagne
TENDE
Art, Exposition de peinture, J-G Inca, "fenêtre sur toile"
Fino al 31 dicembre
Art, Exposition de peinture, J-G Inca, "fenêtre sur toile"
Galerie J.-G. Inca, Place Ponte
Percorsi d'arte nella Valle della Roya, "Prospettive
Tutto l’anno e tutti i giorni
Hôtel-restaurant Le Prieuré, Rue Jean Médecin, Saint Dalmas de Tende
TOURRETTE-LEVENS
Concert de Noël
Domenica 21 dicembre 2025 alle 15:30.
Chiesa Notre-Dame-de-l'Assomption
VALDEBLORE
Festival de Noël – ” La montagne chante Noël”
Sabato 20 dicembre 2025 dalle 17 alle 18.
St Dalmas
Eglise Ste Croix
Festival de Noël Valdeblore – Sophie Monaco
Martedì 23 dicembre dalle 18 alle 19.
Concert de Sophie Monaco
St Dalmas
Eglise Ste Croix
VENCE
Noël à Vence 2025 : Feu d’artifice et soupe à l’oignon
Festa tradizionale
Sabato 20 dicembre 2025 da 19.
Belvédère Fernand Moutet
Noël à Vence 2025: Journée Magie
Festa tradizionale
Lunedì 22 dicembre 2025.
Place du Grand Jardin
Noël à Vence 2025: Arrivée du Père Noël
Festa tradizionale
Martedì 23 dicembre 2025.
Arrivée du Père Noël par la tour du Musée - spectacle de danse verticale
Vence
VILLEFRANCHE-SUR-MER
Concert de Noel avec les Chorales Olivula et Votz dei Colas
Venerdì 19 dicembre 2025 da 19.
L' Eglise Saint-Michel
11 place de l'Eglise
Natale nel quartiere Saint-Michel
Festa tradizionale
Domenica 21 dicembre 2025 da 15:30.
15h30 à 16h30 : Décoration de l'arbre de Noël par les enfants du quartier et goûter
17h : Messe à la chapelle St Grat suivie de la procession aux flambeaux
18h30 : Vin chaud & gourmandises
école Saint Michel
2078 Avenue Olivula
Moyenne Corniche
Spectacle de Noël pour les enfants
Martedì 23 dicembre 2025 da 16.
« Disney Magic »
Ouvert à tous, dans la limite des places disponibles.
Auditorium de la Citadelle
Place Emmanuel Philibert