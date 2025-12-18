Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

ANTIBES

Les fêtes de fin d'année

Antibes - Tutti i giorni fino al 4 gennaio 2026

Esplanade du Pré des Pêcheurs - Dalle 11:00 alle 21:00 nei giorni feriali - Fino alle 22:00 venerdì e sabato



Place De Gaulle - Dalle 11 alle 19,30

Place des Martyrs de la Résistance - Dal 20 dicembre al 4 gennaio – Dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 14 alle 18



Place nationale - Tutti i giorni fino al 4 gennaio 2026 - Dalle 10,30 alle 19,30

Présence du Père Noël

Il 20, 22, 23 & 24 dicembre e il 21 dicembre con la Parade des peluches



Juan-les-Pins - Tutti i giorni fino al 4 gennaio 2026

Petite pinède

Dalle 9,30 alle 21 e il 22 i venerdì e sabato

Le chemin des crèches - Fino all’11 gennaio



Jardin de la pinède

Dalle 9,30 alle 17



Le jogging du Père Noël - Plage du ponteil - Antibes

Il 20 dicembre



Divers

Collecte de sang - Centre Croix-Rouge – Antibes - Il 19 & 20 dicembre



Théâtre

Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes - 260 avenue Jules Grec - Antibes

Trois contes et quelques - Il 18, 19 & 20 dicembre

Théâtre Le Tribunal - 5 place Amiral Barnaud - Antibes

Tu vœux ou tu vœux pas ? - Il 18, 19 & 20 dicembre

Le grincheux de Noël - il 20 & 21 dicembre

Antibéa Théâtre - 15 rue Georges Clémenceau - Antibes

Improvisation Théâtrale - IL 19, 20 & 21 Dicembre

P'tit Croco et le Lutin Farceur - Il 22 Dicembre

Embuche de Noël - Il 23 Dicembre

Mostre – Esposizioni

Architetture - Fino al 3 gennaio 2026 - Médiathèque A. Camus – Antibes

Hommage à Arman - & Exposition de Bernar Venet – Fino al 4 gennaio 2026 - Musée Picasso – Antibes

Converto paginam – Fino al 10 gennaio 2026 - Expace les Arcades – Antibes

Homard et langouste - Fino al 31 gennaio 2026 - Musée de la Carte Postale – Antibes

L’objet du moment: la tablette en plomb d'Antipolis – Fino al 1° marzo 2026 - Musée Archeologie – Antibes

Retour sur le tourisme : Une histoire d'images Fino al 6 dicembre - Boulevard d'Aguillon – Vieil Antibes

Visite guidate

Natale in Provenza ad Antibes - Il 18 & 24 dicembre ore 15.