Inaugurato il Villaggio di Natale 2025 a Monaco

Venerdì 5 dicembre 2025, il Villaggio di Natale 2025 ha aperto ufficialmente le sue porte sul Porto di Monaco, accogliendo grandi e piccoli fino al 4 gennaio 2026. La cerimonia di inaugurazione ha visto la partecipazione di S.A.S. il Principe Alberto II, la Principessa Charlène, il Principe Ereditario Jacques e la Principessa Gabriella, insieme a numerosi rappresentanti delle più alte istituzioni della Principauté, accolti dal Sindaco Georges Marsan e dai membri del Consiglio Comunale.

Nel suo intervento, il Sindaco ha ringraziato tutte le équipe coinvolte durante l’anno per la realizzazione dell’evento, dando poi il via al lancio delle illuminazioni e all’apertura ufficiale del Villaggio.

Un mondo di orsetti e atmosfere festive

Per l’edizione 2025, il Comune di Monaco offre un’atmosfera ispirata all’universo tenero e giocoso dei nounours (orsetti). Il Villaggio ospita 23 stand gastronomici, 24 chalet di vendita, giostre, una grande ruota panoramica e numerose decorazioni a tema invernale lungo il Quai Albert Ier. Per tutto il periodo natalizio, il pubblico potrà assistere a parate, concerti, spettacoli per famiglie e partecipare a laboratori creativi per bambini nel chalet dedicato alle animazioni. Il programma completo è disponibile sul sito ufficiale: https://www.mairie.mc/

Un Natale sostenibile

Fedele alla sua politica eco-responsabile, il Comune di Monaco riconferma diverse misure volte a ridurre l’impatto ambientale dell’evento: decorazioni in polistirene riciclato, illuminazione LED programmata con timer (dalle 16:30 fino alla chiusura), raccolta dei pini in collaborazione con la S.M.A. per la trasformazione in compost, sostituzione della plastica con materiali sostenibili, eco-cups riutilizzabili, contenitori per portare a casa gli avanzi e le “Mégot Box” per la raccolta dei mozziconi di sigaretta lungo tutto il Porto Hercule.

Il ritorno della pista di pattinaggio

Grande attesa per la pista di pattinaggio su ghiaccio, installata nello Stade Nautique Rainier III. Rispetto alle precedenti edizioni, la superficie è stata ridotta di quattro metri per consentire l’installazione di una copertura retrattile, che migliora l’isolamento e limita le dispersioni energetiche durante la notte. Inoltre, la pista è dotata di una centrale meteorologica intelligente, con sensori e sonde per regolare in tempo reale la produzione di freddo, ottimizzare i consumi e garantire una qualità del ghiaccio costante. La pista sarà aperta al pubblico fino al 1° marzo 2026, in coincidenza con la fine delle vacanze scolastiche invernali.

Orari e tariffe sono consultabili sul sito ufficiale del Comune di Monaco:

https://mairie.mc/le-village-de-noel