Monaco e l’automobile: 130 anni di storia in mostra

Monaco celebra il suo straordinario legame con l’automobile attraverso una mostra unica, aperta al pubblico dal 1° luglio al 6 settembre 2026 presso il Grimaldi Forum. L’esposizione, intitolata Monaco and the Automobile, from 1893 to the Present Day, racconta 130 anni di storia condivisa, dai primi esperimenti con le automobili ai grandi eventi sportivi che hanno reso celebre il Principato nel mondo.

Sotto il regno del Principe Alberto I, appassionato di innovazioni meccaniche, Monaco divenne rapidamente un terreno di sperimentazione. Nel 1902, il dottor Ernest Guglielminetti sviluppò il primo manto stradale in asfalto, rivoluzionando la circolazione dei nuovi veicoli e aprendo la strada allo sviluppo automobilistico monegasco. Dalle prime automobili alle carrozze a cavalli, gli archivi testimoniano la rapida affermazione dell’auto nel Principato all’inizio del XX secolo.

Questa fertile storia ha dato origine a leggende del motorismo come il Rally di Monte Carlo, inaugurato nel 1911, il Concours d’Élégance nel periodo post-bellico e, nel 1929, il celebre Gran Premio di Monaco creato da Antony Noghès. La mostra offre un percorso immersivo in tre sezioni: una presentazione cronologica di automobili autentiche, una esposizione estetica dei modelli come opere d’arte e una sezione dedicata ai rally e ai Gran Premi, arricchita da archivi, foto, manifesti e installazioni interattive, incluso un modello monumentale del circuito.

Curata da Rodolphe Rapetti, l’esposizione riunisce circa cinquanta veicoli storici, documenti rari e immagini inedite, celebrando non solo le performance sportive, ma anche il patrimonio culturale e l’evoluzione tecnica di oltre un secolo di motoring monegasco.

La prevendita dei biglietti sarà disponibile a partire dall’11 dicembre 2025. La mostra è realizzata con la gentile collaborazione dell’Automobile Club de Monaco e il supporto di CMB Monaco, Sotheby’s, Marzocco Group, Segond Automobiles Group e Fiuggi.

Biglietteria del Grimaldi Forum: +377 99 99 30 00

Per maggiori informazioni, visitare il sito ufficiale: www.grimaldiforum.com



