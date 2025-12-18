La preistoria di Monaco arriva in stazione

Monaco-Monte-Carlo ospita un nuovo appuntamento culturale direttamente nella stazione Società Nazionale delle Ferrovie Francesi. Il Musée d’Anthropologie Préhistorique di Monaco propone un’esposizione inedita nel hall Sainte-Dévote, offrendo a residenti e viaggiatori un’occasione unica per scoprire la ricchezza della preistoria monégasque.
L’esposizione presenta una selezione di immagini e contenuti che raccontano le principali scoperte archeologiche realizzate a Monaco, insieme a un approfondimento sul lavoro scientifico del Museo: scavi, ricerche e pubblicazioni che contribuiscono alla conoscenza del patrimonio preistorico del territorio.
L’iniziativa valorizza il patrimonio archeologico del Principato, rendendolo accessibile gratuitamente a tutti i visitatori della stazione. «È la nostra storia comune», sottolineano gli organizzatori, evidenziando il ruolo emblematico del Museo come centro di ricerca e divulgazione scientifica.
L’esposizione è visitabile nel hall Sainte-Dévote della stazione SNCF di Monaco-Monte-Carlo, durante gli orari di apertura della stazione.
Per approfondire, tutte le mostre attuali del Musée d’Anthropologie Préhistorique di Monaco sono consultabili sul sito ufficiale:
https://map.gouv.mc/nos-expositions/expositions-du-moment
Sui social media:
Facebook : mapmonaco
Twitter: map_monaco
Instagram : museedanthropo.mc