La preistoria di Monaco arriva in stazione

Il Musée d’Anthropologie Préhistorique presenta un’esposizione gratuita nel cuore del Principato

Il Musée d’Anthropologie Préhistorique di Monaco porta la preistoria direttamente nella stazione di Monaco-Monte-Carlo, con un’esposizione gratuita e aperta a tutti

Monaco-Monte-Carlo ospita un nuovo appuntamento culturale direttamente nella stazione Società Nazionale delle Ferrovie Francesi. Il Musée d’Anthropologie Préhistorique di Monaco propone un’esposizione inedita nel hall Sainte-Dévote, offrendo a residenti e viaggiatori un’occasione unica per scoprire la ricchezza della preistoria monégasque.

L’esposizione presenta una selezione di immagini e contenuti che raccontano le principali scoperte archeologiche realizzate a Monaco, insieme a un approfondimento sul lavoro scientifico del Museo: scavi, ricerche e pubblicazioni che contribuiscono alla conoscenza del patrimonio preistorico del territorio.

L’iniziativa valorizza il patrimonio archeologico del Principato, rendendolo accessibile gratuitamente a tutti i visitatori della stazione. «È la nostra storia comune», sottolineano gli organizzatori, evidenziando il ruolo emblematico del Museo come centro di ricerca e divulgazione scientifica.

L’esposizione è visitabile nel hall Sainte-Dévote della stazione SNCF di Monaco-Monte-Carlo, durante gli orari di apertura della stazione. 

Per approfondire, tutte le mostre attuali del Musée d’Anthropologie Préhistorique di Monaco sono consultabili sul sito ufficiale: 

https://map.gouv.mc/nos-expositions/expositions-du-moment 

https://map.gouv.mc/ 

