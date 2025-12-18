Yacht Club de Monaco: il Cocktail d’Hiver celebra i protagonisti del 2025

Mercoledì 17 dicembre 2025, il Yacht Club de Monaco (Y.C.M.), sotto la presidenza di S.A.S. il Principe Alberto II, ha ospitato il tradizionale Cocktail d’Hiver, un appuntamento che ogni anno celebra l’eccellenza nautica, accoglie i nuovi membri e mette in luce i percorsi che definiscono l’identità del Club. Tra gli ospiti di rilievo, il due volte vincitore della Coppa America James Spithill, recentemente entrato a far parte del sodalizio monegasco.

Cinquanta anni di appartenenza: la fedeltà premiata

La serata si è aperta con la consegna dei diplomi a tre soci che celebrano cinquant’anni di iscrizione. Un momento simbolico che ha ricordato come il Y.C.M. si fondi sulla continuità e sulla passione condivisa per il mare. Come ha sottolineato il Sovrano, l’identità del Club si basa su «uno spirito unito dalla passione per il mare e dalla volontà di andare sempre più lontano».

Paul Cayard: un talento senza tempo

Il Prix spécial YCM Awards – Trophée UBS è stato assegnato a Paul Cayard, membro del Club da quasi 33 anni, insieme al suo coequipier Frithjof Kleen, per il titolo mondiale conquistato nella classe Star nel 2025. A 37 anni dal suo primo successo, il velista americano continua a distinguersi con un palmarès straordinario, comprendente vittorie mondiali, campagne alla Coppa America e la Whitbread Round the World Race 1997-1998. Cayard ha commentato: «Sono molto competitivo per natura. Vincere a quest’età, da nonno, è stato speciale. Abbiamo recuperato da una posizione iniziale 14ª fino a chiudere 7º, conquistando il titolo».

YCM Awards – Trophée UBS: una stagione di alto livello

La cerimonia ha celebrato anche gli altri protagonisti del 2025: Kostia Belkin nel circuito classico, Oren Nataf vincitore della RORC, Vladimir Prosikhin al suo quinto titolo mondiale in RC44, oltre ai risultati di Joost Schuijff e Remon Vos in competizioni prestigiose come la Rolex Fastnet Race e la Rolex Middle Sea Race. I riconoscimenti principali sono stati assegnati a Pierre Casiraghi, vice-presidente del Club, e Peter Harrison, per la vittoria storica nell’Admiral’s Cup, espressione di una dinamica collettiva che porta il Club verso ambizioni sempre più elevate. Casiraghi ha dichiarato: «Questa vittoria ha un valore speciale per tutti coloro che hanno cercato di conquistare l’Admiral’s Cup».

Smeralda 888 e J/70: costanza e competenza

Nei monotipo, S.A.R. il Principe Carlo di Borbone-Sicilie, presidente della Classe Smeralda 888, si è classificato secondo nell’International Championship 2025, mentre Stefano Roberti ha vinto il campionato monegasco di J/70 grazie a una stagione caratterizzata da rigore e determinazione. Le due classi torneranno protagoniste dal 5 all’8 marzo con la 42ª Primo Cup – Trophée UBS, una delle regate di monotipo più importanti del Mediterraneo.

La nuova generazione sotto i riflettori

Il YCM Youth Awards – Trophée UBS ha premiato Louise Debeaumont, attualmente impegnata nel Campionato mondiale giovanile a Vilamoura, in Portogallo, e prossimamente in Brasile per il test event, prima di partecipare a diverse tappe di coppe del mondo.

Internazionalità, tradizione e sostenibilità

Il Principe Alberto II ha ricordato il ruolo del Club nel promuovere la vela inclusiva, lo sviluppo della grande nautica attraverso il SEA Index® e le azioni a favore dei giovani. Ha inoltre annunciato la partecipazione dei velieri storici Tuiga e Viola alle celebrazioni del 250º anniversario della Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti, sottolineando l’importanza del patrimonio culturale e tecnico dei yacht di tradizione.

Il Presidente del Y.C.M. ha concluso: «Diventare membro del Yacht Club de Monaco significa condividere uno spirito, affrontare il mare come spazio di libertà e responsabilità, essere custodi di un patrimonio e costruire un futuro marittimo più sostenibile».

