“Fragile”, domani sera torna il Festival International d’Art Pyrotechnique di Cannes

Quinta serata del Festival International d’Art Pyrotechnique di Cannes: domani sera, lunedì 15 agosto, alle ore 22 saranno dei “fuochi canadesi” a colorare la Baia.

Sarà la volta di Hands Fireworks a colorare il cielo con uno spettacolo dal titolo: “Fragile”.





Hands Fireworks

Nel 1873, la Hands Fireworks è stata fondata da William T. Hands nella regione dell'Ontario in Canada.

Per quasi 140 anni, Hands ha prodotto fuochi d'artificio di eccezionale qualità e fama mondiale. Oggi, Hands collabora con i migliori produttori di tutto il mondo per importare e distribuire prodotti pirotecnici.

Negli ultimi decenni Hands ha prodotto centinaia di grandi spettacoli per eventi nazionali, rassegne universali o concorsi internazionali.

L'azienda si impegna a lavorare in modo sicuro e a fornire prodotti certificati di qualità costante, con colori brillanti, effetti coerenti la cui fonte di ispirazione è internazionale.

La nuova generazione di esperti pirotecnici di Hands Fireworks combina scienza e arte per trasformare un evento pirotecnico in un'arte a tutti gli effetti “magica”.



Tema: Fragile

Ispirato dall'infinita bellezza del pianeta Terra, Hands Fireworks desidera, attraverso questo spettacolo pirotecnico, mostrare la sua grande fragilità.

Il pezzo "Signal" di Daniel Bélanger e Cri è un appello al risveglio di tutti e alla responsabilità di preservare questa immensa ricchezza collettiva. Solo la solidarietà e l'azione riusciranno a preservare una ricchezza insostituibile.



Musiche

The Host of Seraphim - Dead Can Dance

Indian summer Sky - U2

Electric Pow Wow Drum - A Tribe Called Red

Agape - Dead Can Dance

All The Good Girls Go to Hell - Billie Eilish

Circle of Life - Elton John

Black Ouverture - Indochine

Caravena - Cirque du Soleil

Signal - Daniel Belanger et Cri

Earth Song - Michael Jackson