Ferragosto 2022, festa infinita in Costa Azzurra nuovamente invasa dai turisti (Foto)

Ferragosto 2022 in Costa Azzurra

Ferragosto all’insegna del tutto esaurito, in Costa Azzurra.

Pressoché impossibile trovare un posto al ristorante se non lo si era prenotato in anticipo: Promenade des Anglais a Nizza e Croisette a Cannes prese d’assalto.

Le spiagge tornate alla normalità con tanta gente ad affollarle, quasi tutte le serrande degli appartamenti alzate.

Un ferragosto che si ricorderà a lungo per i numeri registrati che, sicuramente, nei prossimi giorni, saranno confermati dall’osservatorio del turismo.

Così a Monaco i fuochi d’artificio (foto di Luisella Cappio) hanno illuminato la baia, come a Cagnes ed a Cannes, mentre sulle alture di Nizza, oltre Saint Isidore, a “Les Amazones” (foto di Patrizia Gallo e Danilo Radaelli) si è scelto il divertimento in mezzo alla natura.



A Nizza è stata la Farandole ad imporsi con i colori, l’allegria e i costumi dei gruppi folkloristici provenienti da svariate parti del mondo.

Non solo mare, le località montane, da Isola ad Auron sono state invase dai turisti, mentre molte feste patronali, nel giorno dell’Assunta, hanno fatto da contorno alla giornata di festa.



Sulle spiagge sono tornati a dormire i ragazzi, un po’ per smaltire la stanchezza dopo una notte di divertimenti, un po’ per ammirare le stelle tornate a rischiarare il cielo dopo una sera di nuvole con qualche goccia di pioggia. Al mattino il risveglio è stato lento, con strade vuote e poche persone in giro.