Cannes celebra Marcel Pagnol: tre giorni di festa tra musica, teatro e cultura

Cannes si prepara a rendere omaggio a uno dei suoi simboli culturali più amati: Marcel Pagnol.

In occasione del 50° anniversario della scomparsa e dei 130 anni dalla nascita del celebre scrittore e cineasta provenzale, la città dedica un intero fine settimana, da venerdì 6 a domenica 8 giugno 2025, a una festa culturale che attraversa musica, teatro, cinema, letteratura e tradizioni popolari.

Un programma pensato per ogni età, arricchito da iniziative gratuite e accessibili, nel segno della valorizzazione del patrimonio e della cultura locale.



Le celebrazioni conclusive, che chiudono un anno di iniziative promosse dalla Mairie de Cannes in collaborazione con il tessuto associativo, sono parte integrante della politica culturale sostenuta dal sindaco David Lisnard, che ha fatto della cultura una priorità strategica per la città.





Venerdì 6 giugno: si parte dai più giovani e dalla musica del cinema

Il weekend si apre venerdì mattina, alle 9.30 nei giardini della mediateca Noailles, con la presentazione dei progetti scolastici ispirati a Pagnol.



Gli alunni delle scuole primarie e medie cannoises declameranno il celebre poema La Cigale, presenteranno lavori artistici e interpreteranno una scena teatrale tratta dal noto “gioco delle carte”.



In serata, alle 20.00, il Teatro Debussy del Palais des Festivals ospiterà il concerto sinfonico Sur un air de Pagnol, eseguito dall’Orchestra Nazionale di Cannes diretta da Benjamin Levy.



Le più belle colonne sonore dei film di Pagnol, da Marius a La Femme du boulanger, accompagneranno gli spettatori in un viaggio musicale attraverso la sua filmografia. Biglietti a 20 €, ridotti a 10 € per under 26 e abbonati.





Sabato 7 giugno: sapori, parole e spettacolo sotto le stelle

Sabato mattina il Porto Canto si anima di atmosfere provenzali: dalle 11.00 l’Associazione dei Petits Pointus e l’Académie Provençale accoglieranno il pubblico con costumi, musiche e sapori tipici.



Alle 12.30 sarà possibile degustare l’autentica zuppa di pesce preparata dagli chef delle Toques Blanches, seguita da una partita di carte conviviale con il Club Azur Tarot. Prenotazione obbligatoria (13 €) su payasso.fr.



Nel pomeriggio, si torna alla mediateca Noailles con la lettura di brani da Pagnol a cura degli studenti del Conservatorio (ore 16.00) e la premiazione del concorso letterario Écrire Cannes 2025 (ore 17.00).



Alle 18.00, nel quartiere del Suquet, parte la passeggiata teatrale Souvenirs des collines: uno spettacolo itinerante ispirato all’infanzia di Pagnol e al suo amore per la Provenza, con scene recitate lungo il percorso. Iscrizione obbligatoria sul sito del Comune di Cannes.



La serata si arricchisce con un evento speciale: alle 20.00, in piazza de la Castre, si terrà la conferenza Les Amis de Pagnol, con tre ospiti d’eccezione, il regista Christophe Barratier (Les Choristes), Nicolas Pagnol (nipote di Marcel) e Vincent Fernandel (nipote di Fernandel), che condivideranno aneddoti e riflessioni sull’eredità dell’autore.



A seguire, alle 21.45, sempre in piazza, proiezione all’aperto del film Le Temps des secrets, diretto da Barratier nel 2022, tratto dal terzo volume autobiografico di Pagnol. Street food disponibile già dalle 19.00.





Domenica 8 giugno: parole d’amore per chiudere in bellezza

Gran finale domenica sera, alle 20.00, con Marcel Pagnol, variations d’amour, una lettura musicale ideata da Nicolas Pagnol.

La voce calda di Vincent Fernandel darà vita ai testi più intimi dell’autore, tra lettere private e celebri citazioni, accompagnata al piano da Franck Ciup.





Una mostra per riscoprire il mistero del Maschera di ferro

A completare l’omaggio a Pagnol, fino al 31 agosto 2025 sull’isola di Sainte-Marguerite, il Museo del Maschera di ferro e del Fort Royal ospita la mostra Marcel Pagnol et le Secret du Masque de fer.

L’esposizione, realizzata con il Fondo Pagnol e il Comune di Allauch, ripercorre l’indagine appassionata dello scrittore sull’identità dell’enigmatico prigioniero, attraverso lettere autografe, documenti originali, oggetti e fotografie inedite.



Un tributo vivo e condiviso

Le celebrazioni per Marcel Pagnol a Cannes non sono solo un omaggio alla memoria, ma un progetto culturale partecipato, che coinvolge giovani, cittadini e visitatori.

Con iniziative che uniscono tradizione e creatività, la città conferma il proprio ruolo di capitale culturale della Riviera e rinnova l’impegno per un’arte accessibile, viva e radicata nel territorio.