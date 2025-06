Monaco celebra le api: un impegno per la biodiversità

Dal 2011, il Principato di Monaco sostiene la protezione delle api attraverso il programma "L’Abeille, sentinelle de l’environnement", in collaborazione con l’Union Nationale de l’Apiculture Française (UNAF). Diverse arnie sono state installate in vari punti del territorio, permettendo di raccogliere dati preziosi su questi indispensabili impollinatori.

Tuttavia, le api continuano a essere minacciate dall’uso intensivo di pesticidi, dalla monocultura, dai cambiamenti climatici e dalla proliferazione del frelon asiatique, un predatore invasivo. Per sensibilizzare la popolazione sulla loro importanza e sulla necessità di proteggerle, la Direzione dell’Aménagement Urbain organizza gli APIdays il 13 e 14 giugno 2025, dalle 9:00 alle 17:00, presso il Jardin de l’Unesco, sulle terrazze di Fontvieille.

Durante la manifestazione, bambini e adulti potranno partecipare gratuitamente a laboratori di estrazione del miele, creazione di candele in cera d’api, e attività interattive per scoprire il mondo delle arnie. Un’iniziativa ludica e educativa per imparare a conoscere e proteggere questi preziosi insetti.

Grazie a questi eventi, Monaco conferma il suo impegno nella tutela della biodiversità e invita tutti a scoprire il meraviglioso universo delle api