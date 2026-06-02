Formula 1 Louis Vuitton Grand Prix de Monaco 2026: la DPRN garantisce la sicurezza delle comunicazioni radio

Dietro le quinte del Formula 1 Louis Vuitton Grand Prix de Monaco 2026 non ci sono solo monoposto e strategie di gara. Una complessa infrastruttura di comunicazioni radio viene infatti monitorata e coordinata dalla DPRN per garantire la sicurezza dell’evento e il corretto funzionamento di tutti i servizi coinvolti.

In occasione del Formula 1 Louis Vuitton Grand Prix de Monaco 2026, la Direction des Plateformes et des Ressources Numériques (DPRN), in collaborazione con l’Agence nationale des fréquences (ANFR), ha predisposto un dispositivo tecnico e operativo finalizzato a garantire il corretto funzionamento delle comunicazioni radioelettriche per tutta la durata della manifestazione.

In un contesto caratterizzato da un utilizzo intensivo delle risorse radio da parte degli organizzatori, delle scuderie, dei media, delle società private e dei servizi di sicurezza, la DPRN assicura una gestione rigorosa del piano delle frequenze per evitare interferenze che potrebbero compromettere la sicurezza dei piloti e degli spettatori, ostacolare le operazioni dei servizi di emergenza o disturbare la copertura mediatica dell’evento.

Per l’edizione 2026 sono state assegnate 750 frequenze destinate a ricetrasmittenti, microfoni, telecamere e sistemi di trasmissione dati. Inoltre, la DPRN coordina 32 fornitori di servizi coinvolti nell’evento.

Nella fase preparatoria è stato svolto un approfondito lavoro di analisi e pianificazione attraverso strumenti specializzati di supervisione e controllo, che hanno consentito di esaminare in dettaglio le frequenze utilizzate e di anticipare eventuali rischi di interferenza. Durante la competizione, cinque agenti della DPRN, supportati da tre esperti dell’ANFR, saranno operativi sul posto dal 4 al 7 giugno per monitorare lo spettro radioelettrico, prevenire fenomeni di disturbo e individuare eventuali reti non dichiarate.

L’impegno della DPRN si inserisce in un più ampio calendario di eventi sportivi che richiedono una stretta gestione delle frequenze radio. In occasione del Grand Prix Historique, svoltosi dal 24 al 26 aprile, la DPRN è stata mobilitata in regime di reperibilità, con l’assegnazione di 50 frequenze e il coordinamento di 4 fornitori, senza che siano stati registrati incidenti.

Per il Monaco E-Prix, in programma dal 16 al 17 maggio, la DPRN ha nuovamente operato in reperibilità, assegnando 200 frequenze e coordinando 2 fornitori, anche in questo caso senza alcun incidente rilevato.

Per la E1 Series dedicata alle imbarcazioni elettriche, prevista dal 17 al 18 luglio, è prevista una mobilitazione in reperibilità della DPRN con l’assegnazione di 50 frequenze e il coordinamento di 2 fornitori.

Infine, in occasione della Vuelta 2026 del 22 agosto, tre agenti della DPRN saranno presenti sul posto insieme a tre esperti dell’ANFR. L’operazione prevede una coordinazione tra Monaco, Francia e Spagna per la gestione in itineranza di 100 frequenze destinate a microfoni, telecamere e trasmissioni dati.

Attraverso questa mobilitazione, la DPRN contribuisce al corretto svolgimento tecnico e operativo delle principali competizioni sportive ospitate nel Principato, in un contesto caratterizzato da un’elevata densità di utilizzo delle comunicazioni radioelettriche.