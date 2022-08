Juan les Pins: sono sufficienti 27 milioni di euro e la villa è vostra (Foto)

Se si possiedono 27 milioni di euro e li si vuole investire nel settore immobiliare, l’affare lo propone l’Agence Knight Franck che sta curando la vendita, a Juan les Pins, della Villa de Gould.

Si tratta di una delle ville più emblematiche del sud della Francia, situata sul lungomare di Cap d'Antibes.

Ha ospitato i ricchi e famosi di tutte le epoche, tra cui Jean Cocteau, Estée Lauder, Charlie Chaplin e Pablo Picasso. Con una superba piscina a sfioro con vista sulla baia di Cannes, le Isole Lérins e il Massif de l'Esterel, un molo privato e un'architettura straordinaria, la villa è una proprietà davvero eccezionale sulla Costa Azzurra.



Una villa unica, non solo per la sua posizione, ma anche per il suo passato. La villa è stata la dimora di alcuni dei pittori, artisti più famosi della Costa Azzurra, da Picasso a Frank Jay Gould.

La villa è dotata di straordinari servizi esterni tra cui una doppia piscina a sfioro con fantastiche viste sul Mediterraneo, luoghi per cene all'aperto con grill, un salone sopraelevato su una piccola torre appena sopra l'acqua e un doppio garage vicino ai cancelli. La villa è circondata da lussureggianti giardini mediterranei.

L'interno della villa è pieno di luce naturale grazie alle finestre dal pavimento al soffitto e alle incredibili tende da sole.

La zona giorno principale offre accesso diretto alla piscina e splendide viste sul giardino, con un comodo salotto e una sala da pranzo.

L'ufficio al piano terra è l'ideale per organizzare riunioni di lavoro e trascorrere un po' di tranquillità lavorando. Il seminterrato ha una sala giochi con bar e con vista subacquea sulla piscina.

Con le sue molteplici camere da letto e suite, la villa è perfetta per ospitare famiglie numerose o riunioni e feste.

La master suite all'ultimo piano, con un bagno adiacente dotato di vasca idromassaggio con vista mozzafiato sulla baia di Cannes.

L'ultimo piano ospita anche una camera VIP con bagno. La torre dispone di una camera matrimoniale e di una camera doppia, con bagno in comune. Il piano inferiore dispone di 3 camere da letto, ciascuna con bagno. Uno studio indipendente sopra il garage è l'ideale per gli ospiti.



La villa offre interni incredibilmente lussuosi e splendidi spazi esterni. Con un doppio garage, una cantina, una rimessa per barche e una cucina americana per lo chef privato.