Menton: fine settimana all’insegna delle Journées de la Mer

Menton ospiterà, il prossimo fine settimana, sabato 27 e domenica 28 agosto 2022, la terza edizione delle Journées de la Mer. Luogo di riferimento sarà l'Esplanade Francis Palmero: si tratta di un evento interamente dedicato alla protezione dell'ambiente marino.

Per un intero fine settimana, a cura della Communauté de la Riviera française, saranno proposti giochi, laboratori, incontri e gite in mare sul tema della conservazione della biodiversità marina.

Tutte queste attività mirano a far scoprire le ricchezze del patrimonio naturale marino situato a pochi metri sotto il mare e, soprattutto, a rendere consapevoli che è possibile proteggerlo e agire per la sua salvaguardia.

La costa della Communauté de la Riviera française si estende su quasi 16 km di costa tra Menton e Roquebrune-Cap-Martin, è popolata da una grande varietà di fauna e flora ed ha generato un'area marina protetta integrata nella rete europea dei siti Natura 2000.

Tra le specie del sito: la posidonia, il tursiope, la tartaruga caretta e molte altre specie mediterranee che la Communauté de la Riviera française custodisce insieme alle organizzazioni ambientaliste, monegasche e italiane.

Sull'Esplanade Francis Palmero , una ventina di stand proporranno attività ludico-didattiche dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20. In programma: cosmesi ecologica, laboratorio di pittura sui sassi, creazione di cosmetici sostenibili, Camion Science Tour, giochi ed esperimenti scientifici.

Al Centro Nautico : attività acquatiche sostenibili e non motorizzate: kayak, paddle, canottaggio, prime immersioni in collaborazione con club e associazioni locali (iscrizione e pagamento in loco).

In mare : sono previste 2 tipologie di gite in mare.

Una consentirà la scoperta del litorale e del patrimonio marino della Riviera, con crociere, della durata di circa 1h/1h30, a bordo di Le Brigantin con partenza dal Porto Vecchio di Mentone alle 9 e alle 17,30.

e del patrimonio marino della Riviera, con crociere, della durata di circa 1h/1h30, a bordo di Le Brigantin con partenza dal Porto Vecchio di Mentone alle 9 e alle 17,30. La seconda, per i più appassionati e curiosi, della durata di una giornata consentirà agli appassionati ed ai curiosi di andare al largo per osservare il Sanctuaire Pelagos sulla barca a vela Santo Sospir dell'Associazione SOS Grand Bleu. Un'uscita che si accompagna a un'azione educativa volta a identificare le diverse specie, a comprendere meglio i pericoli che le minacciano e i mezzi messi in atto per proteggerle.

Inoltre :

Venerdì 26 agosto 2022 verrà proiettato, la sera, il film documentario Souffles de Vie prodotto dall'associazione monegasca Live Together. Una proiezione all'aperto e alla presenza di Jean-Charles VINAJ, presidente dell'associazione, che si svolgerà presso la Capitainerie du Vieux Port dalle 21. Questo film documentario si propone di mettere in luce le problematiche dell'impatto dell'uomo sull'ambiente marino mediterraneo, in particolare sui cetacei.

Le giornate del mare sono associate al Progetto Azur con 3 incontri eccezionali con i responsabili del progetto: Anaëlle Marot, Solène Chevreuil, Philomène Lelay, poiché Mentone è la città di partenza del Progetto Azur 2022.

Sono previsti:

Sabato 27 agosto alle ore 10 raccolta dei rifiuti sulle spiagge organizzata dal Comune in collaborazione con le associazioni del territorio

Sabato 27 agosto alle 17: Racconti di avventura dei 3 responsabili del Projet Azur

Domenica 28 agosto alle ore 10: Avvio del Progetto Azur sulla spiaggia di Fossan.