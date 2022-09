Nizza, una piramide di scarpe sulla Promenade du Paillon

L’appuntamento è per domani, sabato 3 settembre 2022, allo Square du Général Leclerc lungo la Promenade du Paillon dove l’associazione Handicap International realizzerà una grandiosa piramide costruita con tante scarpe. Un modo originale per dire di no alla pratica dei bombardamenti in aree popolate.

Dopo due anni di assenza, a causa della pandemia, torna l’iniziativa umanitaria dell’associazione Handicap International, giunta alla ventottesima edizione.



La manifestazione si svolgerà sotto forma di tour con avvio proprio a Nizza, toccherà città quali Romans sur Isère, Bordeaux, Tours, Nantes, Rennes per concludersi a Parigi il prossimo 24 settembre 2022.





L’invito è quello di recarsi domani lungo la Promenade du Paillon e di portare con sé un paio di scarpe per rendere sempre più alta la piramide e testimoniare sensibilità e partecipazione contro una pratica che fa ogni anno migliaia di vittime, molte delle quali bambini.



Quest’anno la Pyramide de chaussures avrà un partner importante, la Fédération Française de la Chaussure et Refashion impegnata nel riciclo delle scarpe usate. Quelle ancora in buono stato saranno mese a disposizione dei negozi solidali, mentre quelle non più utilizzabili saranno avviate al riciclaggio ed il resto si trasformerà in combustibile.



Questo il programma della manifestazione di domani, sabato 3 settembre 2022

L’iniziativa è prevista dalle 10 alle 18 allo Square du Général Leclerc lungo la Promenade du Paillon





Dalle 10 alle 13 - Artista-Pittore, performance dal vivo: Moya;

Tra le 10:00 e le 17:00 - Corso di riabilitazione alla deambulazione;

Ore 10,30 e 17 - Battesimo in Harley Davidons con gli Harley du Cœur;

Ore 14 e 17 - Le Bloco Pangea (Batucada, percussioni);

Ore 13,45 - Popping Astiko, danza urbana - Contrazione e rilassamento dei muscoli a ritmo di Ludovic Balade, alias Popping Astiko;

Ore 14,20 - Accademia Marziale dei 9 Draghi - Scuola di arti marziali fondata 50 anni fa in Francia che offre la pratica di diverse arti marziali: Kung-fu, Qi-Gong, Tai-Chi-Chuan, Hatha Yoga, Free-Fight, Jiu-Jistu e Arnis Kali;

Ore 14,40 - Qigong con Phuc Nguyen Van - J.J Nguyen Van Phuc propone un piccolo workshop didattico sulla trasmissione della scienza energetica di Zhineng, con la partecipazione del pubblico;

Ore 15 - Popping Astiko, danza urbana - Contrazione e rilassamento dei muscoli a ritmo di Ludovic Balade, alias Popping Astiko:

Ore 15,30 - Accademia Marziale dei 9 Draghi;

Ore 15,45 - Leisure arts 06: Karate, Capoeira, danze brasiliane;

Ore 16,30 – Popping Astiko, danza urbana;

Ore 17,10 - Melting Dance, danza armena;

Ore 17,45: Annuncio del risultato della mobilitazione dei cittadini.