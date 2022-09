Strage della Promenade: si apre oggi a Parigi il processo. Otto gli imputati

Si apre oggi, lunedì 5 settembre 2022, davanti alla Cour d’Assises Spéciale di Parigi il processo contro 8 persone, sette uomini ed una donna, accusati di aver in qualche maniera partecipato alla preparazione dell’attentato che ebbe luogo il 14 luglio 2016 sulla Promenade des Anglais.

L’atto terroristico costò la vita a 86 persone e provocò circa 450 feriti.

Il processo avrà luogo nel medesimo luogo ove si sta svolgendo quello relativo agli attentati di Parigi: saranno 1.600 le parti civili che si costituiranno, rappresentate da un corposo stuolo di avvocati.

Il processo dovrebbe durare fino a dicembre.

L’autore principale dell’attentato , Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, che era alla guida del camion bianco che provocò la strage, era stato abbattuto dalle forze di polizia davanti al Palais de la Méditerranée: video camere, testimonianze, foto, messaggi telefonici e filmati hanno consentito di ricostruire i drammatici momenti della folle e criminale corsa del camion bianco iniziata all’altezza dell’Ospedale Lenval e bloccata dalle forze dell’ordine davanti al Palais de la Méditerranée dopo aver percorso 1.850 metri.

Degli otto imputati, tre sono in stato di detenzione, uno sarebbe incarcerato in Tunisia e gli altri quattro godono di regimi di libertà sotto controllo giudiziario.